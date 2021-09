El accidentado pase de Pablo Rossi y Eduardo Feinmann: “¡Me lo sacan!”

Este lunes, en el retorno del tradicional pase entre Eduardo Feinmann y su colega Pablo Rossi, que volvía después de estar ausente por una semana, sucedió un evento inesperado cuando de pronto, por un corrimiento de la cámara, el conductor de Hora 17 desapareció de la pantalla. El hecho fue tomado con gracia por el conductor de El Noticiero de LN+, que comenzó a gritar: “¡Se lo llevan! ¡Me lo sacan!”.

Todo sucedió cuando los dos periodistas comenzaban a saludarse luego de que Rossi pasara una semana ausente de su ciclo porque se había tomado unos días de descanso en su Córdoba natal. Como es habitual, la pantalla estaba partida en dos, con la imagen de ambos conductores, uno de cada lado.

El accidentado pase entre Feinmann y Rossi: "¡Me lo sacan!"

Fue entonces que Feinmann saludó a su colega amablemente. “Gusto en verlo compañero ¿Todo bien?”. “El reencuentro con usted”, respondía Rossi cuando de pronto la cámara que lo tomaba se corrió y el periodista comenzó a salir de cuadro.

“¡Epa! Se lo llevan, se lo llevan. Me lo sacan”, reaccionó el conductor de El Noticiero de LN+. “No, no me lleven. No me quiero ir, si recién llego”, expresó por su parte Rossi, que solo se escuchaba, puesto que ya no se veía en su mitad de la pantalla.

“Me lo sacan. Me lo sacan”, repitió otra vez Feinmann, hasta que, segundos después, su colega de Hora 17 volvió a aparecer.

“Ahí estoy. Fue un truquito -bromeó Rossi- ¿Usted bien?”. “Bien, querido, bien”, respondió Feinmann, para comenzar formalmente el pase, para dejar atrás el singular incidente técnico vivido por su colega.