El accidentado pase entre Eduardo Feinmann y Pablo Rossi: “No me hagan mandarlo al frente”

Veda electoral, política prohibida. Eduardo Feinmann y Pablo Rossi compartieron un pase en LN+ alejado de sus temas habituales. En medio de una charla distendida, la llegada del creador del pancho con doble canaleta provocó la distracción del conductor de El Noticiero que tuvo un encuentro digno de enmarcar. Traje roto y una discusión con la producción.

“Mirá lo que pasa acá al lado mío. Miralo, miralo ¿Viste lo que hizo? Allá el otro también. Vamos a tener un emprendedor de panchos, entonces todas las miradas están puestas en el pancho. Es una cosa... cae alguien con un panchito y la gente ya no me empieza a dar más pelota ni a vos ni a mi”, comenzó diciendo Feinmann ante la expectante mirada de Rossi.

Un silencio y la mirada fuera de cámara. Eduardo recibía comentarios de su productor por cucaracha. “Sí ¿Cómo que no? Los estoy viendo... ¿Y de qué mier... son? A ver, contame ¿Quiénes son?”, arremetió con desesperación. “No sé, me dicen... Fui a la mesa de noticias de LN+ y lo único que les preocupaba era el tema de los panchos”, continuó su relato.

El accidentado pase de Eduardo Feinmann con Pablo Rossi

En medio de su queja se metió Rossi con una pregunta. “¿Traés un emprendedor de panchos?”. “Jonatan...”, quiso explicar Eduardo. Pero nuevamente su productor comenzó a hablarle. Cara roja, risas y un poco de desesperación llevaron a que el conductor se sacara el auricular y gritara: “Ya sé que es mala tuya ¿Vos qué te creés? Escuchame una cosa, los estoy viendo acá yo. Miro acá”. “A mi productor le hablo. Me dice: ‘Mala mía, mala mía’. Me quita la espontaneidad”, bromeó el periodista.

Una breve pausa en esa situación le permitió a Pablo Rossi recordar a Olmedo y su intervención con los camarógrafos. “Estamos haciendo televisión verdad”, bromeó mirando a cámara. Nuevamente el foco estuvo en Feinmann que quiso explicar quién era su invitado. “El pancho con doble canaleta”, expresó.

Una sonrisa se dibujó en la cara de Rossi. “¡Ah! ¿Dónde está? ¡Maestro! El inventor del pancho con doble canaleta, el doble pancho. Me quedo, no me voy. Esta tarde no hago radio... las papitas pay arriba ¡Qué rico!”, expresó con entusiasmo.

El traje roto de Feinmann

Tarde complicada para el periodista y abogado. La distracción de los panchos ya había causado el revuelo necesario pero la producción de Rossi decidió seguir aportando datos para calentar la conversación. “¿A quién se le rompió el traje? No me hagan mandarlo al frente a Feinmann”, gritó.

“Se me rompió con la escalera ahí. Cuando venía apurado se enganchó, no entiendo como se pudo haber enganchado”, se lamentó Feinmann, sin perder el humor.

