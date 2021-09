El ataque de furia de Horacio Pagani con Sebastián Vignolo: “¿Fue penal o no?”

El panelista de “Pasión por el fútbol”, Horacio Pagani, se enojó este domingo con el conductor Sebastián Vignolo por no opinar acerca de una presunta infracción en el partido que disputaron Boca Juniors y Colón, que terminó con victoria para el equipo de Sebastián Battaglia por 1 a 0.

Todo comenzó cuando el panelista Nicolás Distasio le dijo “barrabrava de Boca” a Pagani. El experimentado periodista no se tomó a bien esta descalificación por parte de su colega y le replicó que “el único barrabrava” del programa es é porque es “hincha de River asumido”, mientras que él no es “de ningún cuadro”.

Distasio le respondió que él analiza los partidos y es periodista. Además, le dijo “irrespetuoso” a Pagani porque días atrás mencionó que “River se cag...”. Por otra parte, para demostrar que no es hincha del conjunto xeneize, el cronista mostró su viejo carnet de socio de la institución de Nuñez.

El carnet de socio de River Plate que mostró Horacio Pagani en el último programa de "Pasión por el fútbol" Captura TV

El ataque de furia

Sin embargo, todo estaba por estallar. En el programa se mostró una jugada del encuentro donde el arquero Agustín Rossi salió a cruzar un centro que, para Distasio, fue penal. En tanto, del otro lado, su colega estimó que Rossi “no lo tocó” al rival. Después, cuando Horacio se paró, Distasio le dijo “chorro”. Fue ahí que Pagani le devolvió la desacreditación diciéndole “pelotud...”.

Horacio Pagani se enojó con Sebsatián Vignolo y le hizo un fuerte reclamo

Para buscar una opinión intermedia, Pagani le pidió a Vignolo que dijera si en la jugada deberían haber cobrado penal, pero el “Pollo” no contestó. Un poco menos exaltado, Pagani le pidió “perdón” a los televidentes, pero después recuperó su tono enérgico cuando Distasio reiteró su opinión acerca de la polémica jugada: “Mirá bien, no seas tonto, no seas ciego, en serio te digo”. Y volvió a arremeter contra Vignolo, a quien le gritó: “Vos también tenés que opinar, viejo” .