Eduardo Feinmann, tras el fallo a su favor en la demanda que le inició Cristina Kirchner: “Triunfó la libertad de prensa”

Este viernes, la Justicia falló a favor del periodista Eduardo Feinmann en la causa que Cristina Kirchner le había iniciado por calumnias e injurias cuando, en 2016, el hoy conductor de El Noticiero (LN+) había manifestado su opinión en torno a las causas judiciales que enfrentaba la expresidenta.

Tras haber permanecido ausente de la televisión a causa de problemas de salud, Feinmann regresó a LN+ y habló del fallo de primera instancia. “Yo considero que no es un triunfo mío para con Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que lo que acá triunfó es la libertad de prensa, de expresión, la República, la democracia. En definitiva, ganó la sociedad, no gané yo”, comenzó a decir en el pase con Paulino Rodrigues.

“Yo simplemente fui un demandado de Cristina Elizabet, nada más. Ella me demandó por daños y perjuicios, pretendía que me baje los pantalones, que pague con mis bienes porque no le gustaron mis dichos y yo le dije: ‘Señora, haga lo que tenga que hacer, vamos para adelante’. Lo que pretendía su abogado, el doctor Dalbón, y Cristina Fernández de Kirchner, era que uno como periodista se arrodille ante ella y pida disculpas públicas y de esa manera tratar de cerrarnos la boca, meternos miedo o intentar cerrarnos la boca a mí en lo particular y al resto para que sirva de ejemplo”, continuó.

El descargo de Feinmann tras el fallo a su favor en la causa contra Cristina Kirchner

Conforme fue avanzando en sus dichos, dijo que rechazó dos mediaciones, una privada y otra en el juzgado. “Pagaré con mis bienes hasta el último centavo si es necesario pero mi libertad de expresión y de prensa no la negocio ni con Cristina Kirchner ni con mil Cristinas Kirchner. En un país democrático como este, republicano, todavía tenemos jueces con pelotas, con lo que hay que tener para tomar decisiones sin importar quién está del otro lado”, expresó.

Para entender el fallo, Eduardo Feinmann se retrotrajo al 2016 cuando la causa comenzó. “Cuando ella me inicia la causa no era nada, venía de ser dos veces presidente de la República y ahora que sale la sentencia pudo haber hecho algo para influir y se nota que hay una Justicia que no es influenciable y que aún siendo ella hoy vicepresidente de la República, deniegan una causa contra un periodista. A mi me parece maravilloso pero no por mí, ella va a apelar seguramente pero ya tener el fallo de primera instancia es fundamental donde dice que yo no he cometido ningún delito”, cerró.