El cambio cultural que plantea Cristiano Rattazzi para que la argentina vuelva a crecer y qué piensa del tipo de cambio

El empresario ítalo-argentino Cristiano Rattazzi brindó su análisis sobre algunos de los temas más importantes de la agenda argentina, entre ellos, el tratamiento de ficha limpia en la Cámara de Diputados y la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Al respecto, planteó un cambio cultural y expresó su postura respecto al tipo de cambio, fundamental para la estabilidad del país.

En este contexto, el ex número uno de FCA (Fiat Chrysler) detalló en Mesa Chica, con José del Río, por LN+: “A mí ya no me sorprende nada de la Argentina del pasado. Trato de ver hacia el futuro. Es insólito que más del 30% vote a una banda de ladrones hace muchos casos. ¿Proscripción? [A Cristina Kirchner] Se pueden decir muchas cosas. Lo que sí se ve en los números es la cantidad de plata que robaban mes a mes, cifras siderales“.

Además, continuó: “Llegar al superávit fiscal en el segundo mes quiere decir que se cortaron muchos gastos raros que eran insólitos porque tampoco se sintió en la sociedad. Siempre siguió igual. Ahora hay que enseñarle a la gente del Gran Buenos Aires que la alternativa no es narcotráfico, robar o tener una asignación. Tiene que empezar a trabajar seriamente., una cuestión de educación que hay que hacer y que va a llevar tiempo“. Rattazi señaló también que la última elección fue la ”peor del peronismo en PBA" y sostuvo que María Eugenia Vidal, exgobernadora bonaerense, fue “mejor pero era muy indecisa”.

Alcanza con recorrer los diferentes balnearios para comprender que estamos transitando en toda la provincia una temporada muy difícil como consecuencia de las políticas implementadas por el Gobierno nacional. pic.twitter.com/nwbuDRMKKL — Axel Kicillof (@Kicillofok) February 14, 2025

Por otra parte, el empresario afirmó que la Argentina era uno de los países más ricos del mundo, pero está decadencia hace de 100 años. “No se trata de los militares ni el peronismo o radicalismo, el conjunto de todo empezó a dejar de trabajar. El sector público tiene que ir desapareciendo, en el privado están las cosas que tiene que hacer un mánager”, explicó.

En materia económica, Rattazzi analizó: “Nosotros llegamos a la vergüenza de la pesificación asimétrica. Es un país muy enfermo. Yo soy liberal libertario desde muy adentro, no por [Javier] Milei. Yo flotaría lo más rápido posible el dólar, que para mí no se va para arriba, para dejar libre el comercio, para así ver cuánto vale en serio. Ahora, 2% por mes es una inflación altísima, es enorme”.

Rattazzi cuestionó a Alberto Fernández por su gestión entre 2019 y 2023 y dijo que ahora se están estableciendo políticas para afrontar los niveles de pobreza heredados. En este punto, subrayó que hay “un apoyo hacia un país más normal y serio” y halagó a Milei: “El nivel de conocimiento macroeconómico que tiene es fenomenal, te pasa por arriba porque está preparadisimo. No se dan cuenta de lo que es su revolución”.

Por último, el empresario cerró con otro de los principales tema de la coyuntura: la designación del próximo juez de la Corte Suprema de Justicia. En este sentido, Rattazzi remarcó: “Acá hay una cuestión de institucionalidad. ¿Ustedes creen que los otros jueces que hay son mucho mejores que Ariel Lijo? Yo no tengo esa sensación, no me importa quién es“.

