Martín Menem le respondió a Germán Martínez por los incidentes durante la sesión por ficha limpia: “Tratan que se pudra”

Un día después de la aprobación del proyecto de ficha limpia en la Cámara de Diputados, el presidente del recinto, Martín Menem, le respondió a Germán Martínez, quien durante la sesión se enojo con él y lo invitó a pelear en “Segurola y Habana”, en referencia a Diego Maradona. Ahora, el libertario señaló que siempre hay un sector que “intenta que se pudra”.

"Fue una sesión caliente y complicada. Ya venía mal barajada desde la reunión de labor parlamentaria, donde no se llegó a un acuerdo“, comenzó en LN+ y aclaró que un grupo de diputados quería que la sesión avance. Sin embargo, apuntó contra parlamentarios opositores y cuestionó que ”hubo cosas que no se respetaron".

En este contexto, siguió: “Hablaban de las cuestiones de privilegio. Son garantías que tienen los diputados para expresarse y, si se ven vulneradas, pueden plantear la cuestión, pero se le da un uso que nada que ver con el reglamento. Por eso, cuando hay un sector que no quiere que un proyecto salga y sabe que las manos levantadas van a estar, trata de estirarla y complicarla para que se pudra. Hay que tener calma y temple. Yo tengo trato personal con todos los jefes de bloque, incluso los que están en las antípodas”.

Germán Martínez invitó a pelear a Martín Menem durante la sesión por ficha limpia Daniel Vides / NA

Por otra parte, Menem celebró la media sanción de ficha limpia y destacó: “Era lo importante. Esto mejora la institucionalidad de la Argentina. Hay quienes no pueden presentarse por las cosas que han hecho. Dos veces se nos cayó y especulaban con que estábamos negociando por cargos, pero yo les dije que esto iba a salir porque estaban los consensos, sólo faltaba tiempo. Se trata de elevar la vara".

Martín Menem Me Parece Poco Feliz Hablar De Candidaturas

Tras la aprobación, el proyecto ahora irá a votación en el Senado, donde el respaldo al oficialismo es más ajustado y podría ser rechazado. Al respecto, el presidente indicó: “Creo que está muy finito el número pero no me preocupa porque es algo que tarde o temprano va a salir. Ficha limpia va a ser una realidad”. También sostuvo, de cara a los comicios legislativos, que La Libertad Avanza va ganar terreno y sumar más parlamentarios en ambas cámaras. “En las elecciones la gente va a manifestarse en contra de los tipos que destruyeron a la Argentina en los últimos años. Todo lo que han tocado lo han destruido. Todavía hay un gobernador en la Provincia que ha sido parte del problema. Ese va a ser el espacio que más va a perder. [Javier] Milei se compromete y es justo lo contrario a lo que han hecho ellos”, dijo.

El cruce entre Martín Menem y Germán Martínez

Durante el tratamiento de ficha limpia en la Cámara baja, jefe de la bancada de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, y Menem protagonizaron una tensa discusión, en la cual se elevó el tono y el opositor se levantó de su banca e invitó a pelear al presidente: " “En donde quieras. Segurola y Habana”.

“¿Me da la palabra? Deme la palabra. Es contra usted por lo que acaba de hacer”, indicó el kirchnerista al dirigirse al titular del cuerpo en un turno que no le correspondía. Acto seguido, Menem le respondió: “No, tiene la palabra la diputada Mónica Litza”. Luego, Martínez afirmó: “Cuando uno tiene el desarrollo de una sesión y hay algo que para un bloque va en contra de los privilegios estipulados... Nos tiene que dar la palabra. No importa si se generó una mayoría para no poder hablar de nada, está totalmente equivocado, déjeme hacer la cuestión de privilegio”.

Al otro día, el diputado se refirió al episodio en el recinto y explicó: “ Creo que esto es lo que genera Milei y lo que está a su alrededor, porque ayer nosotros lo único que queríamos era dar el debate con el tiempo y desarrollo necesario que nos permitiera dejar claro la posición política”.

LA NACION