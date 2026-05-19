Dominique Metzger salió en defensa de Nelson Castro tras los Martín Fierro: “¡Lo dio todo!"

La ceremonia de los Premios Martín Fierro volvió a dejar repercusiones por la elección de algunos de los ganadores. En ese contexto, Dominique Metzger fue una de las primeras en manifestar su enojo después de que Nelson Castro no se quedara con la estatuilla a mejor labor periodística masculina.

Tras conocerse el galardón a Rolando Graña por su trabajo en América Noticias y GPS, ambos emitidos por América TV, la periodista de eltrece utilizó su cuenta de X para expresar su desacuerdo con la premiación en la categoría. Castro compartía la nominación también con Mauro Szeta por Lape Club Social y con Germán Paoloski por El noticiero de la gente.

Metzger salió en defensa de su compañero de Telenoche destacando especialmente el desempeño del comunicador en el último año. “Respeto todo pero... ¿Cómo no lo ganó Nelson? Dos guerras, la muerte del Papa, los astronautas a la luna”, escribió la conductora, haciendo referencia a algunas de las coberturas internacionales que llevó adelante el periodista en ese período.

Sin embargo, aclaró que no se trataba de un cuestionamiento personal hacia el resto de los nominados: “Igual la mejor con el resto de los colegas masculinos, pero ¡Nelson lo dio todo! Besos, me voy a dormir”, agregó.

Respeto todo pero ….Como no lo ganó Nelson? Dos guerras, la muerte del papa, los astronautas a la luna!!!! 🤷🏿‍♀️ Igual la mejor con el resto de los colegas masculinos pero Nelson lo dio todo! Besos , me voy a dormir! — Dominique Metzger (@dominiquemetz) May 19, 2026

“Trabajo y esfuerzo”

El mensaje recibió numerosos comentarios de usuarios que coincidieron con su postura y destacaron el trabajo de Castro en el último tiempo. “Nelson era merecedor, tiene el Martín Fierro de la gente”, escribió una usuaria, mientras que otra agregó: “Coincido con vos, Nelson era el gran ganador del Oro, siempre lo dije. Él se lo merece porque tanto trabajo y esfuerzo, de verdad que lo dio todo en esos viajes”. También hubo quien remarcó: “Coincido absolutamente, Domi. Nelson cubrió guerras por todo el mundo, esquivó bombas, corrió a refugios y arriesgó su vida para hacer periodismo y no recibió ningún premio. Nelson, el mejor sin dudas”.

Otros seguidores incluso aseguraron que daban por hecho que el periodista iba a quedarse con la estatuilla más importante de la noche. “Dije: ‘bueno… le darán el de Oro...’. Tampoco”, comentó otra usuaria. Sin embargo, también aparecieron algunos mensajes críticos hacia el periodista.

El posteo de Metzger se sumó a las diversas discusiones que surgieron tras la entrega de premios de Aptra. Como suele ocurrir en cada edición de los Martín Fierro, las decisiones de la Asociación generan debates tanto entre los nominados como en las redes sociales.

Una de las polémicas más comentadas de la noche estuvo vinculada al premio a mejor conductora, que quedó en manos de Wanda Nara por su trabajo en MasterChef Celebrity. La empresaria compartía terna con figuras históricas de la televisión argentina como Mariana Fabbiani, Verónica Lozano, Pamela David, Georgina Barbarossa, Moria Casán y Karina Mazzocco. “Es demasiado, hay conductoras mucho mejores”, disparó Yanina Latorre en diálogo con LA NACION tras conocerse a la ganadora.

Yanina Latorre criticó el premio a Wanda como mejor conductora

Incluso la propia Nara se mostró sorprendida por el reconocimiento. “¡Qué sorpresa, me quedé helada! Es una terna increíble con mujeres que admiro un montón, cada una en lo suyo. A veces nosotras mismas lo creemos cuando nos dicen que no podemos o no nos merecemos un lugar y yo desde acá quiero decir que es verdad. Arranqué con unas zapatillas en mal estado, pero siempre creí en mí. Este país me dio muchos amores, pero el más importante es el amor propio. Yo siempre creí en mí hasta cuando nadie lo hacía”, reveló la mediática al subir a recibir el premio.

La conductora agradeció la posibilidad de estar en prime time todas las noches y valoró que “las mujeres salgan a hacer lo que las hace felices”. Además, sumó: “Creo que lo más importante es cumplir nuestros sueños y trabajar”.