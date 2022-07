El crudo comentario de Eduardo Feinmann sobre Cristina y Alberto Fernández: “Son psicópatas”

En el tradicional pase entre Pablo Rossi y Eduardo Feinmann en LN+, ambos analizaron la renuncia del ministro Martín Guzmán y la llegada de Silvina Batakis al ministerio de Economía. Sin embargo, el conductor de El Noticiero se detuvo en los idas y vueltas que hubo entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner en la noche del domingo. “Son dos psicópatas”, aseveró.

Todo comenzó con un comentario de Rossi: “Antes la Argentina tenía gente que, al menos en algún punto, era consiente de su grado de debilidad, de su falta de poder. Ahora parecería que en esta guerra de psicópatas, no hay conciencia de lo que pasa alrededor”. Ante esto, Feinmann hizo un repaso por el caos que se vivió el fin de semana, luego de que Guzmán presentara su renuncia en paralelo al discurso de Cristina Kirchner en Ensenada: “Ayer todo el día hubo varios tratando de convencer a Alberto Fernández de que llame a Cristina Kirchner, porque el presidente estaba emperrado”. Y agregó: “Y después fue como un perrito faldero”.

En el pase, Pablo Rossi y Eduardo Feinmann analizaron la llegada de Silvina Batakis

Por su parte, Rossi analizó la situación: “Son psicópatas, masoquistas y alienados. Y no es solo un adjetivo rimbombante que le pone uno para titular. Te das cuenta de que con esto es difícil analizar con lógica lo que sigue, con racionalidad, es gente que no piensa bien en términos del manual de la emergencia”.

Este comentario fue respaldado por Feinmann, que apuntó: “¿Te das cuenta que estamos en mano de dos psicópatas, que se van midiendo quién llama, quién no llama, y me emperro, y no te voy a llamar, porque soy macho?”. Y subrayó: “¡Te renunció el ministro de Economía, no te das cuenta de que no tenés ministro!”.

Precios y dólar, en llamas

“Hoy tuvimos un feriado económico de hecho”, introdujo Rossi el tema, al referirse a los negocios y proveedores que paralizaron sus ventas hasta tener certezas sobre la marcha de la economía y el tipo de cambio. “Nadie vendía nada por las dudas, era muy impresionante”, completó Feinmann, quien tras escuchar las palabras de la flamante ministra, acotó su punto de vista. “Ella usa el concepto credo; dice: ‘Voy a seguir con el programa económico que el Presidente pidió, más exportaciones, más trabajo, más reservas...’. Y mi pregunta es: ¿es esto lo que piensa la ministra o es lo que antes escribía en Página/12 o en Twitter?”, analizó.