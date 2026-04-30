Nuevo ataque de Milei a los periodistas tras el informe de gestión de Adorni

Luego de la sesión por el informe de gestión en la que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respondió más de 2000 preguntas de los miembros del bloque en la Cámara de Diputados pero esquivó dar información sobre el aumento de su patrimonio y las denuncias en su contra, el presidente Javier Milei volvió a apuntar contra la prensa y criticó la cobertura periodística de los medios de comunicación durante la jornada de este miércoles.

“Desenmascarando el accionar de las basuras inmundas (95%) que llevan el rótulo de ‘periodistas’. La falta de pauta los tiene tan locos que hoy no exhiben diferencia alguna en visión”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

El posteo de Milei. X

El posteo del Presidente está acompañado por una publicación de un usuario en X que cuestiona el alcance mediático que había tenido la presentación de Adorni en el Congreso y que comparado el trabajo de medios como LA NACION y C5N.

En la misma línea, este miércoles por la noche, Milei participó de la ExpoEFI 2026 y dio un discurso en el que también apuntó contra periodistas y medios de comunicación. “Nunca en la Argentina hubo tanta discrepancia entre los datos reales y las barbaridades que dicen los medios de comunicación”, expresó el mandatario, que más temprano había acompañado en la sesión al jefe de Gabinete.

“No voy a aceptar la psicopateada de los kukas y los periodistas. Hablan de mis respuestas y no dicen el montón de mentiras, calumnias, injurias y las barbaridades que dicen de mí, de mi familia, de mis hijitos de cuatro patas”, añadió.

En su alocución frente a economistas y empresarios en el Palacio Libertad, marcó: “Han dicho de todo sobre mí. Me han acusado de incestuoso, zoofílico, y pedófilo. Creo que tengo derecho de defenderme. ¿Qué creen que es el principio de no agresión? Los periodistas pueden pegar, pero también se puede responder. Eso no afecta a la libertad de expresión. Si creen que hay asimetría, les pregunto: ¿en qué momento ejercí violencia? Esto es para todos los llorones”.

Milei en el cierre de ExpoEFI. Hernan Zenteno - La Nacion

Ataques a LA NACION

En el último tiempo, el presidente Milei aumentó sus ataques a la prensa y a los periodistas en discursos públicos, posteos propios y reposteos en las redes sociales. Uno de los últimos fue el pasado 21 de abril contra Carlos Pagni, tras una editorial en el programa Odisea Argentina de LN+, en el que analizó la situación económica del país y habló sobre un supuesto deterioro en el salario de los trabajadores.

“Delincuente malparido”, escribió en primer lugar el jefe de Estado en su cuenta de X, junto a un fragmento de la columna del periodista de LA NACION. Tras esto, compartió otro posteo que criticaba el análisis de Pagni con las siglas “NOL$ALP” que el Presidente utiliza habitualmente y que significan “no odiamos lo suficiente a los periodistas“. La letra ”S" la simbolizada con el signo monetario del peso, el dólar y otras monedas.

Apenas una semana antes, Milei había apuntado contra otro periodista de LA NACION. En esa oportunidad, atacó a Joaquín Morales Solá por una nota de opinión publicada en este medio. “Lo dice la basura humana que se pasó un montón de tiempo diciendo que yo tenía un acuerdo con CFK [por Cristina Kirchner]“, escribió en su cuenta de la red social X.

“Esta inmundicia humana omite que se la pasó mintiendo a diestra y siniestra. Nunca pidió perdón por sus errores. Su error sistemático muestra su deshonestidad”, añadió.

El posteo de Milei contra Morales Solá. X

En el artículo, Morales Solá hacía alusión a las continuas agresiones del Presidente para con la prensa. De hecho, la respuesta de Milei había llegado en medio de un raid de críticas hacia que había tenido esa semana en declaraciones televisivas. “El 95% de los periodistas son delincuentes”, afirmó en diálogo con Televisión Pública.