Nació Vito, el hijo de María Belén Ludueña y Jorge Macri

Después de una larga lucha, María Belén Ludueña por fin se convirtió en madre: durante la mañana del 30 de abril nació Vito, fruto de su relación con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. El primogénito de la periodista nació por cesárea en el Sanatorio Otamendi y tanto el bebé como la flamante mamá están bien.

“Están bien los 3″, aseguraron a LA NACION fuentes cercanas a Macri.

Si bien la noticia se confirmó esta mañana. La conductora ya había dado pistas en sus historias de Instagram con una foto con la leyenda: “¡Chau panza! ¡Te voy a extrañar! Gracias virgencita por este embarazo privilegiado”, adelantando que ya era cuestión de horas el nacimiento de Vito.

Ludueña compartió su despedida de la panza en su cuenta de Instagram

La última foto antes de la llegada de Vito

En la segunda foto que posteó en redes, donde se la ve muy abrigada y sonriente junto a su marido en un ascensor, escribió: “Última foto de 2”, y sumó un corazón blanco.

Ayer, pero más temprano, el propio Macri contó que la llegada de Vito estaba programada para el 30 de abril. “Los dos estamos embarazados. Probablemente sea mañana, porque venimos aguantando a ver si sale”, expresó el jefe de gobierno porteño al ser consultado sobre la fecha. Al mismo tiempo, explicó que estaban intentando que el parto sea “de forma natural”.

El embarazo había sido confirmado el pasado noviembre por el dirigente del Pro, que ya es padre de dos varones y una mujer. En ese momento, contó que desde hacía tiempo que con Ludueña buscaban tener un hijo juntos.

Maria Belen Ludueña

“Tengo tres hijos maravillosos, son lo más perfecto de mi vida, y tenía ganas de darme una chance más y hacerlo con Belén, mi pareja, a la que amo y con la que tengo mi proyecto de vida”, aseguró.

Una larga lucha por ser madre

En mayo del año pasado Ludueña, por aquel entonces conductora de Mujeres argentinas, había expresado su deseo de convertirse en madre. “Estoy atravesando momentos difíciles. Como muchas mujeres estoy buscando convertirme en mamá y eso también afecta”, había revelado entre lágrimas.

María Belén Ludueña se quebró en vivo y habló de su lucha por ser madre a principios de 2025 Captura de Pantalla

A principios de noviembre, por fin pudo compartir su felicidad con el mundo. “¡Todo este amor y más es para vos mi vida! Así te esperamos. Gracias virgencita por cumplirnos el deseo y muy agradecida por todos sus rezos y estampitas“, escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto con Macri.

“¡Lo buscamos mucho!”, le dijo la conductora un mes después a LA NACION. “Es el gran proyecto de mi vida”, agregó, feliz. También contó que se sometió a varios tratamientos de fertilidad. “El camino fue duro. Cuando hacés un tratamiento de fertilidad ponés el cuerpo porque te inyectan hormonas, te tienen que calibrar y hay momentos que te generan mucha frustración. Obviamente después viene la recompensa”, explicó.

En esa entrevista Ludueña habló, además, de los hijos de Macri y el rol que tuvo su marido en el proceso. “Es un bebé superdeseado. Y sí, tiene una hermana y dos hermanos, hijos de Jorge. Eso también fue importante para mí porque él me acompañó en este deseo. Fue muy colaborador en todo... Porque también hay que tener ganas de ser padre a los 60 años. Él ya pasó por esa experiencia”, subrayó.

“Lo más lindo es que no solo me acompaña sino que nació de él y lo está disfrutando. Hace rato que no lo veo tan feliz y para mí es una ventaja que sea papá porque la tiene recontra clara y me va a enseñar un montón de cosas”, completó.