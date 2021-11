El duro análisis de Juan Carlos de Pablo sobre la negociación con el FMI: “Nadie tiene apuro”

En un contexto desfavorable para las inversiones extranjeras en el país y una negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) estancada, el economista Juan Carlos de Pablo aseguró en LN+ que “la Argentina está completamente aislada del sistema financiero internacional”. Y de esta manera advirtió que se deben tomar “medidas urgentes” para revertir la situación.

Junto a Paulino Rodrigues, el economista analizó cómo está actualmente la negociación con el FMI y explicó: “En materia de negociación con el Fondo, no le presto atención ni a lo que dicen los voceros, ni a lo que dicen los funcionarios argentinos. La esencia de esta negociación es que nadie tiene apuro. El Gobierno sabe que no va a conseguir ningún mango fresco y el directorio sabe que el pago de la deuda es imposible”.

“A mi me sorprendería gratamente que esto se resolviera rápidamente”, sentenció De Pablo en +Info a la tarde y se preguntó: “¿Qué está dispuesto a hacer el Gobierno para lograr ese acuerdo?”. Luego de un silencio de reflexión, continuó: “En esta negociación todo es peculiar. La burocracia del Fondo nos quiere matar porque en 2018 no le gustó este plan que se hizo, como no me gustó a mi ni a ningún economista profesional. Nadie puede pensar que la Argentina va a pagar 20 mil millones de dólares el año que viene”.

Tras analizar el difícil panorama en el acuerdo, aclaró: “Tiene que haber una negociación tranquila donde Martín Guzmán y Kristalina Georgieva se sienten a resolver el problema de los dos, a ver qué pueden inventar para hacerlo”.

En este sentido, aseguró que la impactante suba del riesgo país que llegó a lo 1816 puntos este miércoles tuvo un fuerte impacto negativo. “Estamos en el medio del desierto sin una manguera de agua. Entonces toda la negociación hay que plantearla en un contexto donde Argentina está completamente aislada del sistema financiero, de las negociaciones comerciales, etc. En ese panorama hay que entender el apuro por llegar a una resolución que parece muy difícil”.

Acto seguido, reflexionó sobre el día a día de los argentinos que deben salir a trabajar en un contexto complejo, marcado por la inflación. “La realidad es heterogénea, porque no a todos les impactó de la misma manera. Tenemos que entender que independiente de la política, hay una fuerza de la vida misma, que es el ser humano que se levanta todos los días a ver cómo le encuentra la vuelta para sobreponerse al golpe que sufrió el año pasado”, señaló.

Por último, se refirió a la falta de inversiones extranjeras que abrirían las fronteras de la Argentina al sistema financiero exterior. En un contexto desalentador, concluyó: “Hay pocos actos de inversión, porque la rentabilidad esperada debe ser muy grande para compensar todos los riesgos que se corren en el país. El clima de inversión es una cosa limitada a los que están acá y tienen la empresa como un continuo”.