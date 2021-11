El duro comentario de Juan Carlos de Pablo: “El plan plurianual pertenece a la fantasía”

El economista Juan Carlos de Pablo compartió este lunes a la tarde su análisis económico en +Data por LN+ y dijo que la elección de este domingo repitió lo que sucedió con las PASO. “No hubo sorpresas, no hay novedades”, sostuvo.

Los consejos económicos de Juan Carlos De Pablo al Gobierno luego de las elecciones legislativas Youtube

Para responder a la pregunta que hizo la conductora Guadalupe Vázquez acerca de si ya hizo una sentencia el mercado con respecto a lo que va a venir, de Pablo comentó: “Es muy gracioso. El mercado es el mercado cambiario por la sencilla razón de que tenés estadísticas. Existen seres humanos que compran y venden en base a las novedades, el oficialismo tiene que terminar de digerir lo que pasó ayer. Una vez que se dirimen entonces empezamos: ¿Quién llevará la batuta?, ¿Quién tiene idea de gestión? ¿Van a rearmar el área económica?”.

En este contexto, opinó sobre el anuncio del Presidente en el que informó que presentarán un plan plurianual. “Con el mayor de los respetos el plan pertenece a la fantasía, excepto que el gobierno agarre uno de los problemas enlatados que tiene el fondo monetario para cualquiera de los países, lo cual sería arrodillarse. Fuera de eso, un programa plurianual es el resultado de un esfuerzo de muchas semanas y de un equipo muy fuerte e idóneo, pero no veo nada de eso en la Argentina que hoy”, expresó.

Alberto Fernández: “Se abre una nueva etapa para nuestro país”

Luego habló del panorama que se viene en la Argentina, y mencionó que el país se va a desarrollar en una debilidad política irreversible. “Dentro de eso podés hacer manacas o trabajar, eso está por verse. Tenemos que ser secuenciales, ayer terminaron las elecciones y faltan algunas semanas para empezar la campaña 2023″, advirtió y lanzó una frase contundente: “Argentina está permanentemente en campaña. Alguien dentro del oficialismo tiene que decir: ‘¿Y la gestión? Debemos hacer algo’. Lo que tenés hoy dentro del área de economía es parálisis generalizada y algunas iniciativas”.

En diálogo con Vázquez, la conductora le preguntó si el área económica es la que está en dudas sobre la continuidad del ministro de Economía, Martín Guzmán y de Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo de la Nación. Ante la pregunta, de Pablo expresó: “Efectivamente. Sin ofender a nadie: ¿Qué cree que está haciendo ahora el ministro Guzmán? Está chequeando en el celular si sigue siendo Ministro, le está preguntando a los colaboradores si saben algo”.

Por otro lado, el columnista Hugo Macchiavelli le preguntó al economista si el plan plurianual anunciado por Alberto Fernández tenía aval del kirchnerismo, pero de Pablo reiteró su postura: “¿Cuál plan? ¡No hay nada! Dejame ser ofensivo, ¿a vos te parece que Estados Unidos tiene un programa plurianual? Ellos tienen un debate fenomenal porque no saben qué les está pasando con la tasa de inflación”.

Ante la consulta del conductor Francisco Olivera sobre si la actividad económica del país puede seguir recuperándose y el gobierno se rearmará dentro de esa activación, de Pablo ejemplificó con algunas estadísticas. “Hablemos de activación. En el año 2020 hubo un fuertísima caída y fuertísima recuperación; este año está estancada, pero la clave es la heterogeneidad. El PBI es un promedio, no a todos los sectores les va igual, a los productos tampoco. Cuando hacía conferencias presenciales preguntaba: ¿Cuántas pizzerías hay en la ciudad? Y explicaba que no a todas les irá igual, porque la microeconomía también importa”, explicó.

“Vos preguntás para adelante, acá lo que tenemos que decir es algo elemental. De la proporción del PBI, un 15% es la inversión de la reposición, y estamos cerca de esos números actualmente. “No hay inversión para crecer”, lamentaron.

Entre otras cuestiones, la columnista Mariana Arias expresó que para arreglar con el FMI el Gobierno debe tocar las tarifas y hacer una devaluación. “¿Se podrá hacer eso con Cristina y el Kirchnerismo?”, le consultó al economista. “Perdóneme, están todos desesperados con el fondo monetario. Es una nebulización que arrancó de una peculiaridad donde ninguna parte tiene apuro, el estado argentino sabe que no puede conseguir un mango fresco de esta negociación. Nosotros tenemos un problema con el FMI y ellos con nosotros. El fondo no nos puede echar porque es una mutual, y no saben que hacer con nosotros”, aseveró de Pablo.