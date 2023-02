El duro comentario de Jony Viale: “Dato mata relato”

escuchar

El dante en la Divina Comedia nos presenta un infierno aterrador. Nueve círculos perfectamente separados para que los pecadores no descansen nunca más durante toda la eternidad.

Pecados capitales. El editorial de Jonatan Viale.

Primer pecado capital del año: la soberbia

Yo creo que lo peor es que el propio Massa no se da cuenta lo soberbio, lo pedante, y lo irritante que suena diciéndole “hermano menor” a Uruguay.

¿Por qué hablo de un alto componente de soberbia? Porque el Gobierno argentino no está para darle lecciones de vida a nadie.

Sergio Massa catalogó a Uruguay como "hermano menor" y dijo que "hay que cuidarlo" Captura de video

Inflación:

-Argentina: 94% anual

-Uruguay: 9% anual.

Dólar:

-1 dólar son 379 pesos argentinos

-1 dólar son 39 pesos uruguayos.

Salario mínimo:

-Argentina 175 dólares.

-Uruguay: 538 dólares.

Riesgo país:

-Argentina: 1.800 puntos.

-Uruguay: 101 puntos.

Dato mata relato. El hermano menor no es tan boludo como Massa pensaba. La soberbia es criminal porque te aleja del mundo real.

Segundo pecado capital que vimos con claridad en estos días. La ira...

¿por qué nos conmovió tanto el asesinato de Fernando Báez Sosa?

No solo por el cobarde asesinato en patota. Sino por el accionar posterior de los ocho criminales. Ciro Pertossi chupándose los dedos con sangre para limpiarlos ante la presencia policial. Lucas Pertossi diciéndole a sus amigos: “Llamaron a la ambulancia... caducó”.

Cuatro de los asesinos yendo a comer una hamburguesa a Mc Donald’s después del asesinato. La frialdad; la indiferencia; y el pacto de silencio: “Chicos, no se cuenta nada de esto a nadie”.

La misma ira que aparece en el caso de Lucio Dupuy.

Te recuerdo que la autopsia de lucio confirmó:

1. Que el nene de 5 años murió producto de una “feroz golpiza”.

2. Que fue víctima de abusos sexuales.

3. Que hubo signos de quemaduras y mordidas.

4. Que tenía la suela de la zapatilla de la novia de la madre marcada en la espalda.

Conclusión: el médico principal dice en el juicio que Abigail Pérez lo pisó con tanta fuerza en su espalda que le reventó el corazón junto a distintos órganos.

Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez, culpables por el crimen de Lucio Dupuy, en La Pampa

¿Existe la maldad en el ser humano? Existe.

¿Existe el mal? Existe.

El mal son estas dos mujeres destrozando a un nene de 5 años simplemente porque la ira les daba placer.

Tercer pecado capital del verano...

La gula...

18 millones de pobres; 5 millones de indigentes; 94% de inflación; pero el Presidente dice que la gente se queja porque hay mucha “espera” en los restaurantes.

Sin palabras...

Sin comentarios...

Cuarto pecado capital... La envidia ¿a quién le tenemos envidia? A los demás países de la región.

-Inflación de enero en Latinoamérica:

Bolivia 0,3%

Perú 0,4%

Brasil 0,5%

México 0,5%

Chile 0,5%

Paraguay 1,2%

Uruguay 1,5%

Colombia 1,7%

Argentina 6,3%

Pero no te preocupes... la inflación es solo producto de tu imaginación.

Quinto pecado capital: la pereza. Un Presidente de la Nación que no prepara ni mucho menos estudia los discursos de estado. No tiene ni idea de dónde está parado. Pero mucho peor es que su inconsciente lo desnude adelante de todos. Nervioso el Presidente porque el dictador Maduro finalmente no vino a la Argentina para la cumbre de la Celac.

¿Sabés por qué? Porque podía quedar detenido.

Te recuerdo el informe de la misión internacional de la ONU sobre torturas en Venezuela durante el régimen de Nicolás Maduro:

-“Asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o un cubo de agua”.

-“Descargas eléctricas en los genitales u otras partes del cuerpo”.

Esta porquería es defendida por el gobierno argentino de Alberto Fernández y Cristina Fernández.

Sexto pecado capital: la lujuria.

Por sino te queda claro en los primeros días del año se descubrió que el gobierno de Axel Kicillof gastó $ 500 millones en la compra de un millón de paquetes de gel sexual para el programa “haceme tuyo”.

No les alcanza con ser la peor gestión sino que también quieren ser la más ridícula y la más grotesca.

El billete de 2000 pesos fue anunciado por el Banco Central

Finalmente, el séptimo pecado capital: la avaricia...

Señores... Tenemos un nuevo billete en marcha... ¿saben qué valor tendría hoy si estuviera vigente el billete de $ 2.000: u$s 5,26. ¿Sabés cuanto vale cada billete argentino?

$ 1.000 = u$s 2,62

$ 500 = u$s 1,31

$ 200 = u$s 0,52

$ 100 = u$s 0,26

$ 50 = u$s 0,13

$ 20 = u$s 0,05

$ 10 = u$s 0,02

Estamos tan devaluados que ni los ladrones quieren los pesos argentinos. Pensá esto... El nuevo billete de $ 2.000 que todavía no está vigente equivale hoy a:

-2 pizzas congeladas.

-un litro de aceite de oliva.

-una botella de fernet de 750 cc.

-16 paltas.

-1 caja de clonazepam de 0,5 y una botellita de agua para bajarlo.

Dato: el billete de mil -el hornero- nació en diciembre de 2017. Desde ese momento hasta hoy la inflación acumulada fue del 850%.

Quiere decir que para reemplazar al billete $ 1000 deberían imprimir uno de $ 8500.

Y finalmente...

Para cerrar dejame un bonus track... No es un pecado capital, pero es el pecado favorito de nuestro presidente.... la mentira.

El presidente Alberto Fernández aseguró que el problema que se vive es el de "esperar hasta dos horas para entrar al restaurante"

“No empezamos vacunando a los poderosos y dejamos al final a los más débiles”, “nadie se apropió de las vacunas”.

¿Te das cuenta? Estamos ante el Presidente que más daño le hizo a la sociedad y que más daño se hizo a sí mismo a través de la mentira.

Estamos ante el Presidente que más destruyó la palabra y la autoridad presidencial. El cretino es aquel que miente sabiendo que todos saben que está mintiendo.

Pero como decía Alexander Pope: “El que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido... Porque estará obligado a inventar 20 más para sostener la primera”.

LA NACION