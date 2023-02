“¿Por qué no te relacionás con tus suegros?”: Yanina Latorre respondió sin filtro a sus seguidores

escuchar

Yanina Latorre se encuentra de vacaciones en los Estados Unidos pero eso no le impidió revelar el motivo por el cual no se habla con sus suegros hace ya varios años.

A través de la herramienta de preguntas en su cuenta de Instagram, la panelista de LAM (eltrece) contestó una pregunta de un seguidor: “¿Por qué no te relacionás con tu suegra y parientes de tu esposo?”. Sin titubear, Latorre contestó: “Porque me hicieron la vida imposible cuando conocí a Diego”. Luego, agregó: “Y soy rencorosa... Salvo que me pidan perdón”.

La panelista reveló la causa del distanciamiento con sus suegros. Fuente: Instagram

Sin embargo, desde Miami, donde la panelista hizo una escapada para descansar, también habló de aquellas personas que le encargan regalos traer paquetes a quienes viajan.

“Vos, que compraste online y me mandaste a casa. Basura, una valija de encargos me estoy llevando”, arrancó el video Latorre, quien no dudó en criticar la lluvia de paquetes que llegaron al lugar donde se hospedó.

“¿Qué problemas hay con los termos Stanley? Que todos me mandan, ¿no hay en la Argentina termos?”, se preguntó, con cierta picardía, por el recipiente para el mate por el que muchos argentinos se fanatizaron en el último tiempo. “¿Por qué? Le dije a Diego: ‘Voy liviana’. Vieron que mucho no compré. No llevo más encargos. A Mora... no me mandes nada. Me jode. Llevo una valija de encargos. Si me dicen algo en la aduana lo dejo tirado”, concluyó.

