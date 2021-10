El ejemplo de Eduardo Feinmann que alarmó a un colega: “Cualquier chorro se puede llevar tu auto”

Este miércoles, en el clásico pase de LN+ entre Jonatan Viale y Eduardo Feinmann, se vivió una situación insólita cuando ambos conductores hablaban de la justicia argentina y específicamente de los fallos del exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, conocido por su postura “garantista” en términos legales.

Al recordar una de las sentencias de este magistrado, el conductor de El Noticiero de LN+ alarmó a su colega Willy Laborda al decirle: “Si dejaste el auto en la puerta cualquier chorro se lo puede llevar porque vos lo abandonaste”.

El ejemplo de Feinmann que asustó a un colega: "Un chorro te lleva el auto"

La advertencia de Feinmann al periodista de economía de su programa se dio en el contexto en que ambos conductores hablaban en el pase sobre el crimen del joven Lucas Cancino, asesinado este miércoles por la mañana en Quilmes, en un intento de robo.

Específicamente, Viale le informaba a su colega sobre la situación de uno de los acusados por el crimen de Cancio, Nazareno Juan Cruz Mejías. “Detenido el 24 de julio de 2020 y liberado el 29 de julio a las 14.35″, leyó el conductor de +Realidad, y luego preguntó: “¿Escuchaste cuánto tiempo estuvo preso? Fue por robo agravado de vehículo dejado en la vía pública”.

Fue entonces que al escuchar el delito por el que había sido detenido el acusado del crimen de Cancino, Feinmann señaló: “Bueno, según Zaffaroni, el que haya dejado el auto estacionado aquí en la puerta...”

“Yo lo dejé”, dijo de inmediato Laborda. “Bueno -respondió Feinmann-, Willy dejó su auto estacionado en la vereda. Bueno, tu auto es un auto abandonado por vos. Abandonado por su dueño”. “No, no jodamos”, respondió Laborda, visiblemente preocupado, y agregó: “Me voy”.

“Se puso mal, Willy”, intervino Viale, a lo que Feinmann se dirigió a Laborda, e insistió: “Cualquier chorro se puede llevar tu auto porque vos lo abandonaste, viejo. Hacete cargo”.

Laborda, entonces, se levantó de su silla como para abandonar el estudio. “Mirá lo que le hacés a Willy, lo angustiaste”, agregó nuevamente Viale.

Un minuto después, el conductor de El Noticiero de LN+ encontró el fallo de Zaffaroni del que había hablado. Con la vista puesta en su celular, Feinmann dijo: “Lo encontré. Soy un obsesivo” A continuación, leyó: “El caso Irigoyen. Corte Suprema de Justicia Fallo 311:2314. El auto estacionado está abandonado y por eso quien lo roba en realidad no comete un delito”.

Y enseguida, el conductor de El Noticiero de LN+ se dirigió otra vez a Laborda: “Andá a buscar el auto, querido, porque lo acabás de abandonar”.

Más tarde, Feinmann continuó leyendo otros fallos de Zaffaroni. “El caso Sánchez: si el delincuente no usa su arma no se prueba que sus balas servían y eso impide que se lo considere agravante. Caso Acuña Madeira: Un cuchillo en manos de un delincuente no es un arma”.

“¿Y qué es?”, le preguntó Viale. “¡Preguntale a Zaffaroni!”, respondió Feinmann, fingiendo enojo, lo que provocó la risa de todos en el piso.