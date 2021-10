Eduardo Feinmann estalló ante el asesinato de un chico de 17 años: “El Gobierno se pone del lado de los delincuentes”

Este miércoles, en el habitual pase entre Eduardo Feinmann y Pablo Rossi en LN+, ambos periodistas hablaron sobre la inseguridad en la Argentina, en el contexto del crimen de Lucas Cancino, el joven de 17 años asesinado esta mañana de un puntazo en Quilmes.

En ese sentido, el conductor de El Noticiero de LN+ hizo un encendido discurso, en el que señaló “el daño profundo que le hizo el zaffaronismo a la Argentina” y aseguró que “el Gobierno se pone del lado de los delincuentes”.

Feinmann, sobre la política de seguridad del Gobierno: "Se ponen del lado del delincuente"

En el comienzo mismo del tradicional pase con su colega, Feinmann arrancó hablando del crimen del joven en Quilmes. “Día negro. Todos somos Lucas y todos somos su familia”, señaló. El periodista hacía referencia al joven que fue asesinado este miércoles por la mañana en ocasión de robo en Quilmes, cuando se dirigía en bicicleta a su escuela, en un crimen que conmovió a la opinión pública.

Al referirse al episodio, Feinmann hizo un análisis más global y señaló: “Una de las claves es la justicia, la justicia garantista, el zaffaronismo, que ha hecho un daño profundo en la República Argentina”.

El conductor de LN+ se refería a la corriente legal conocida como “garantismo”, una concepción de la ley esgrimida por el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni que, para sus críticos, pone el foco en los derechos de los delincuentes por sobre los de las víctimas.

“Berni parece un opositor dentro de este Gobierno”

En el pase de este miércoles estaba como invitado, para hablar del asesinato en Quilmes, el exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, que intervino en la charla. “Cuando un presidente lo primero que toma como medida en una pandemia es liberar a los presos y a los ciudadanos encerrarlos en sus casas, el discurso es ser permisivo con los chorros, tener simpatía con los delincuentes”, expresó.

“El tema judicial es todo un tema -agregó Feinmann-. La puerta giratoria. Usted pudo haber detenido a muchos delincuentes, pero a los tres o cuatro días se encuentra con un juez que lo libera. Y vuelve a delinquir y vuelve a matar”.

“Pero yo tenía una gobernadora (María Eugenia Vidal), un ministro de Seguridad, un jefe de Gabinete, y un procurador que salían a dar esa pelea. Hoy lo escucho a (Sergio) Berni y está aislado, parece de otro gobierno. ¿Dónde está Axel Kicillof, cuál es la opinión en materia de seguridad?”, respondió Ritondo.

Con respecto al actual ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el conductor de El Noticiero de LN+, sentenció: “Berni parece un opositor dentro del propio gobierno. Acaba de agarrar del cogote a Máximo Kirchner. Es una cuestión ideológica. La Cámpora y Axel Kicillof quieren ir a un lado, y Berni quiere ir hacia el otro”.

Ante la intervención de Pablo Rossi, que dijo que, de no estar de acuerdo con el gobernador Kicillof, Berni debía renunciar, Feinmann contestó: “No se va a ir porque no quiere perjudicar al gobierno, para no hacer un escándalo”.

“Pero por cada día que se queda porque él piensa para un lado y el gobierno va para el otro se cobra una, dos, tres vidas -replicó Rossi, y a continuación le habló directo al ministro bonaerense-. Mire Sergio Berni lo que ocurre. Ustedes debaten para dónde va a la seguridad, si al garantismo de Zaffaroni o a la mano estricta y en el conurbano siguen matando”.

“Berni parece de Juntos por el Cambio, parece el ministro de seguridad de Juntos por el Cambio”, remató Feinmann.

“Todas las leyes fueron beneficios para los delincuentes”

A continuación, el conductor de El Noticiero de LN+ comenzó prácticamente un monólogo en la que expuso en modo vehemente su posición sobre el tema de la seguridad, a la que definió como “la principal preocupación de los argentinos, y, en especial, de la provincia de Buenos Aires”.

“El gobierno se pregunta: ‘¿Por qué perdimos (las PASO)?’. Por esto -expresó Feinmann, en referencia al crimen de Lucas-. Yo creo que esto llega a un punto límite. Con los chicos, no. Con nadie. Pero permitir que los malditos delincuentes maten a cuchilladas a nuestros hijos, eso no se puede. El presidente tendría que estar preocupado por lo que le pasó a este chico. ¿Lo escuchaste? Calladito”.

“El ministro de Seguridad de la Nación (Aníbal Fernández), también. Es un problema suyo, también. ¿Escuchaste algo?”, añadió.

Luego, el periodista volvió a hablar de la doctrina de Zaffaroni. “Insisto con esto del zaffaronismo en la República Argentina, que viene haciendo daño del ‘83 a esta parte. La política criminal que hubo en este país, de (Raúl) Alfonsín para acá, fue siempre para beneficiar a los delincuentes. Desde el maldito dos por uno. Todas las leyes fueron beneficios para los delincuentes, nunca para las víctimas”, apuntó.

Más adelante, el conductor de LN+ se refirió al rol del periodismo y los jueces en el universo de la seguridad. “¿Sabés qué pienso también? Hay una gran responsabilidad de ciertos medios de comunicación y periodistas. En este país, el 70 por ciento de los periodistas, sino el 80, siempre se ponen del lado de los delincuentes. Los victimizan”.

Feinmann repitió el discurso que, para él, manifiestan esos periodistas. “El delincuente es una víctima de la sociedad. Como víctima no hay que tocarlo. Todos somos responsables y todos hicimos algo para que ese pendejo haya salido hoy con un cuchillo en la mano para matar a otro”, ironizó.

“Es un gobierno que se pone del lado del delincuente”

“Los chorros dicen eso: salgo de caño salgo a laburar. Para ellos es un laburo -continuó-. Y estos tipos salen de caño a la mañana y matan a un subcomisario de la policía para robarle una moto. O matan a un comerciante. ¿Entendés?”.

“Esa es la gente que defienden ciertos medios de comunicación ladriprogresistas en la argentina, jueces y fiscales ladriprogresistas zafaronianos, asquerosos, de una izquierda inútil en la República Argentina, que nos lleva a esta situación. Miles y miles y miles de muertos a manos de los delincuentes, y ellos se ponen ¿De qué lado? Del del delincuente”, arremetió el periodista furioso.

“Me ha tocado participar de ocho millones de debates en televisión, con colegas y con defensores de los delincuentes. Cada vez que muere un delincuente, por ejemplo, cuando el médico mata al delincuente, se pasan una semana y pico debatiendo por televisión a ver si el médico tenía que ir preso por haberse defendido”, prosiguió Feinmann.

Enseguida, el periodista reflexionó: “La muerte de este chico, ¿Cuánto va a durar? Cinco minutos y medio. No hay debate en televisión a ver qué hay que hacer con el delincuente”.

Ritondo volvió a intervenir entonces para señalar: “El gobierno de la provincia empezó a debatir la legalización de la droga antes que empezar a combatir el narcotráfico”.

Sobre el final del pase, en relación a eso, Feinmann remató: “Es un gobierno que se pone del lado del delincuente. Si usted sufre un delito, el gobierno se va a poner del lado del que lo afanó, o quien lo hirió. O quien lo mató. Largan a los delincuentes, se ponen del lado de ellos”.