La ironía de Eduardo Feinmann por la carta del hijo del Chino Navarro sobre Cristina: “¡Se están llevando bárbaro!”

Este martes, en el habitual pasa de LN+, Pablo Rossi y Eduardo Feinmann se refirieron a la carta que el hijo del Chino Navarro, Juan Francisco Navarro, escribió con fuertes críticas a Cristina Kirchner. El hecho se enmarca en el enfrentamiento que protagonizan las organizaciones sociales -Navarro representa al Movimiento Evita- y la vicepresidenta, que cuestionó el manejo de los planes y sugirió que volvieran al poder del Estado. En este contexto, y tras leer el mensaje del hijo del dirigente social, Feinmann ironizó: “Se están llevando bárbaro”.

Hizo falta apenas un saludo de Rossi al comenzar el tradicional pase de LN+ de las 18 horas para que Feinmann se pusiera a leer la carta de Juan Francisco Navarro contra Cristina. Claro que el conductor de El noticiero de LN+ lo hizo sin mencionar quién era el autor de la misma. “No podemos enojarnos con esa tía que grita, emulando a una Viviana Canosa progresista”, leyó el periodista, sin el mínimo preámbulo.

Feinmann, tras leer la carta del hijo del Chino Navarro: "Se están llevando bárbaro"

“¿Qué es eso?”, preguntó Rossi, fingiendo sorpresa. “No nos enojemos si la revolución de Cristina es hablar de Lawfare”, continuó su lectura el hombre de El noticiero. “Ahá”, asintió el conductor de Hora 17. “¿Linda carta, no?”, preguntó de inmediato Feinmann, para explicar un poco lo que leía. “Me sorprendiste”, admitió su colega Rossi.

“¿Te sigo leyendo?”, preguntó nuevamente Feinmann y continuó, papel en mano, con su lectura en voz alta: “No perdamos tiempo en responder a los gritos conservadores, no nos enojemos si cierta dirigencia quiere invisibilizar el trabajo de la economía popular. No entienden, no escuchan. No nos enojemos si la revolución de Cristina es hablar de lawfare, el hecho de que todo es lawfare nos deja sin la posibilidad de ver otro horizonte”.

“¿Un opositor de Cristina?”, consultó entonces Rossi, al querer averiguar el autor del mensaje. “Y... tiene que ser alguien de la derecha neoliberal”, le siguió el juego Feinmann. “¿No es?”, inquirió el hombre de Hora 17, a lo que Feinmann, finalmente, respondió: “Es el hijo del Chino Navarro. Linda carta le manda a Cristina, ¿No? Bárbaro. Genial. ¡Qué bien! El hijo del Chino que ¿Cómo se llama? Juan Francisco Navarro”.

Juan Francisco Navarro, hijo del Chino Navarro, uno de los conductores del Movimiento Evita, actualmente enfrentado con Cristina Kirchner Twitter

“¿Trabaja con El Chino?”, preguntó Rossi. “Debe laburar de hijo de Chino, no sé”, replicó, con mordacidad, Feinmann. Ambos hacían referencia a Fernando “Chino” Navarro, quien forma parte de la conducción nacional del Movimiento Evita, una organización social históricamente aliada al kirchnerismo, pero que actualmente se encuentra en una disputa con la vicepresidenta por el manejo de los planes sociales. La expresidenta intenta que los fondos para estos programas asistenciales sean manejados por el gobierno y no, como sucede actualmente, por estos movimientos.

Luego de preguntar un par de veces más a qué se dedicaba el hijo del dirigente social, que en rigor fue nombrado en marzo director de Promoción de Desarrollo Sostenible del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), Rossi trató de explayarse sobre el mensaje de Juan Francisco Navarro: “Es una carta a partir de los dichos de Cristina sobre los planes sociales del Movimiento Evita”.

“Vos fijate cómo la llama: La tía progresista que grita”, volvió a leer Feinmann la carta, que en realidad fue un posteo realizado en Facebook. Luego de esto, el conductor de El noticiero de LN+ sintetizó con su habitual tono irónico: “Che, se están llevando bárbaro”.

Por su parte, Rossi remató: “Se están matando. Nunca más que ahora son el ‘Frente de todos contra todos’”.