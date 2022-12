El enojo en vivo de Débora Plager por los piquetes: “Me tienen re podrida”

escuchar

Distintas organizaciones sociales realizan cortes en rutas y piquetes en accesos de la Ciudad de Buenos en rechazo al bono de $13.500 que el Gobierno anunció para beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, lo que motivó la furia de Débora Plager. “Me tienen re podrida con los piquetes”, dijo la periodista de LN+ durante el pase del noticiero 8.30 AM con el programa Buen día Nación que conduce Luis Novaresio.

“¡Dos veces por semana! Hay gente que está frenada 45 minutos en la calle. No hay derecho, estamos llegando a fin de año y el humor social no da para más, no te alcanza la guita y encima tenés que estar parado porque hay personas que no sé qué corno hacen: trabajan de piqueteros”, manifestó Plager.

Este jueves el Gobierno confirmó que dará dos bonos de fin de año: uno para los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo y otro para trabajadores en relación de dependencia con ingresos por debajo de los $185.000.

El presidente Alberto Fernández destacó que estos beneficios fueron definidos con el ministro de Economía, Sergio Massa: “Continuamos la tarea de recuperar el salario, cuidar a las familias argentinas y estar siempre cercas de las y los más vulnerables”, añadió. Sin embargo, para las organizaciones sociales, el bono es insuficiente y redoblaron las protestas con una serie de cortes en la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras el cronista de LN+ se encontraba reportando desde el lugar de los hechos, Plager estalló: “Me tienen re podrida. Me indigna y me recontra enoja. Yo hago un mea culpa porque hace 15 años que cubro esto: los derechos acá no colisionan. Lo único que colisiona acá es que nadie pone lo que hay que poner para decir basta, no se corta más el tránsito, no se corta más el Metrobús. En ningún país del mundo se hacen protestas en estas condiciones”.

En este sentido, Novaresio agregó un dato más: “No es verdad que la alegría sea vandalizar los comercios durante los festejos por el Mundial de Fútbol, hay que decirlo porque después empezás a escuchar que ‘la policía es represora’.”

“Y después está lo cultural: las historias que me cuentan de la gente que la toman en blanco y se van para seguir cobrando los beneficios sociales. Hay gente que trabaja medio día en un lugar y medio día de piquetero. Esto es así, es un deterioro cultural que va a llevar décadas cambiar”, finalizó Plager.

Juan Grabois: el bono es “un escupitajo en la cara de los pobres”

El dirigente Juan Grabois cargó en duros términos contra la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, por considerar “una burla” el monto del bono para los beneficiarios del Potenciar Trabajo.

“Nunca se pagó menos de 50% del SSC, que tampoco es un sueldo de ministro, que ganan 700 mil pesos no sé muy bien por hacer qué. No es un sueldo de diputado o de legislador. Es un sueldo muy pobre. En diciembre 6500 pesos después de este año de pérdida de poder adquisitivo es un escupitajo en la cara de los pobres”, dijo Grabois.

Disconforme con las políticas que aplica y planea la ministra platense, dijo: “Gana 700 mil pesos y vive en una mansión, pero le pisa la cabeza a la clase trabajadora”. Y arremetió: “Si a un gobierno popular se le ocurre pagar un bono en las fiestas de 6500 pesos con el que no comprás nada, que lo anuncian y lo tuitean y no se les cae la cara de vergüenza, tenemos un problema”.

