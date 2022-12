Alejandro Fantino confirmó su salida de Animales Sueltos y puso en duda su regreso a la televisión: “Me harté”

escuchar

Luego de un año agitado atravesado por nuevos desafíos laborales, una dolorosa lesión y su esperado casamiento con Coni Mosqueira, Alejandro Fantino consideró necesario tomarse un merecido descanso.

Por ende, en las últimas horas anunció que el próximo lunes será su último día al frente de Animales Sueltos (América). Asimismo, dejó en claro que tiene deseos de reorganizar las prioridades en su vida y que no está seguro de su regreso a la pantalla chica.

Al igual que otros tantos millones de argentinos e hinchas de todo el mundo, Fantino también espera con ansias la llegada del próximo lunes. Es que, el domingo al mediodía, la selección argentina se enfrentará contra Francia en el marco de la final del Mundial de Qatar 2022 y, de acuerdo lo que suceda durante el partido, el país entero se verá sumido en la alegría absoluta o en una gran tristeza.

Pero para el conductor se suma otro factor más que aumenta el nerviosismo de cara a la semana próxima: el lunes será su último día al frente de Animales Sueltos. Así lo confirmó en la noche del martes, cuando decidió blanquear su futuro laboral con los televidentes que lo siguen fielmente.

“Faltan tres días para que termine Animales Sueltos. Ojalá termine con Argentina campeón del mundo. El lunes me despido de este programa y no vuelvo más’’, disparó, a modo de introducción. Y agregó: ‘’Lo estoy diciendo ahora también, ya que estamos ‘crack’. Listo. Se abrió el inconsciente y vamos para adelante’'.

Asimismo, dio detalles -aunque muy pocos- sobre cuáles son sus planes a futuro. ‘’Termino el programa el lunes. Ojalá pueda festejar campeón del mundo Argentina. Me voy pa’ las casas, como decían en mi pueblo, y no sé cuándo voy a volver. Enero, febrero, y marzo me voy afuera”, dijo, sobre sus vacaciones. Siguiendo la misma línea, aclaró que también desea priorizar su vida personal para poder dedicarle tiempo a Coni Mosqueira, su flamante esposa.

“Me casé hace poco… Ósea, tengo ganas de disfrutar otras cosas de la vida… No sé cuándo vuelvo. No sé si vuelvo, también’”, manifestó. Y remarcó: ‘’Puede ser que vuelva acá, puede ser que no vuelva acá, puede que no labure más en tele abierta. Me hinché las pe… de todo, de todo. Me harté, tengo ganas de decir las cosas y las voy a decir acá concretamente’'.

El 21 de octubre, Alejandro Fantino y Coni Mosqueira se casaron por civil en una íntima ceremonia realizada en Bahía Blanca, de donde es oriunda la novia. Ambos vestidos de traje -ella de blanco y él de gris-, dieron el “sí” en compañía de sus familiares y amigos más cercanos. Tras salir del registro, marido y mujer mostraron la libreta y se dieron un beso que hizo estallar los aplausos y gritos de todos los presentes.

Menos de un mes después, más precisamente el 12 de noviembre, los recién casados celebraron con una gran fiesta en una estancia de la localidad bonaerense de Máximo Paz junto a 200 invitados. A pesar de que Fantino se tomó un par de días para irse de luna de miel, ahora desea enfocarse en su vida personal y, por eso, optó por ponerle un freno a su trabajo.

