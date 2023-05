Axel Kicillof, contra la Corte: “Creen que cuatro tipos que no fueron elegidos pueden llevarse puesto un proceso electoral”

escuchar

Junto al ministro de Economía, Sergio Massa, desde la localidad bonaerense de América, adonde fueron a inaugurar un gasoducto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dio un duro discurso contra la Corte Suprema de Justicia por la decisión que suspendió las elecciones en Tucumán y San Juan. “Creen que cuatro tipos que no fueron elegidos pueden llevarse puesto un proceso electoral”, se quejó este mediodía el mandatario, que vinculó el fallo a la situación judicial de Cristina Kirchner, a quien considera proscripta. También cuestionó una vez más al máximo tribunal por la coparticipación y exclamó hacia los supremos: “No pasarán”.

Tras las palabras de Massa, que pidió cohesión interna, trabajar en conjunto con la oposición y que no hizo ninguna mención al fallo de la Corte, Kicillof endureció la postura del Frente de Todos cuando arremetió contra los jueces. “No perdamos el tiempo en peleas estériles porque hay que decirlo con todas las letras: los que gobernamos tenemos que mostrar cómo resolvemos los problemas del presente y cómo diseñamos el futuro, y no andar perdiendo el tiempo en internas estériles que solo resuelven vanidades políticas”, había dicho minutos antes el titular del Palacio de Hacienda en un claro mensaje a sus socios y quien llamó a los opositores a “trabajar y planificar juntos”, en un tiempo de fuerte enemistad política. “Para que el futuro de nuestros hijos no sea mirar en la televisión cómo se pelea la política, sino cómo piensa obras como esta”, marcó Massa.

Sin embargo, cuando llegó su turno, Kicillof comenzó con críticas a los “adoradores del mercado y del ajuste”, y alegó que nunca hubiesen planificado una obra como el gasoducto inaugurado hoy, que une Trenque Launquen y América, porque no hubiera entrado en el esquema costo-beneficio.

Después, ahondó directamente en el fallo judicial que ayer ya había condenado en Twitter. “Hablo en momentos complicados. Vimos ayer de nuevo cómo cuatro jueces de la Corte, más precisamente tres [por la ausencia de Ricardo Lorenzetti], pisoteaban el federalismo de la Argentina, lo pisoteaban”, sostuvo, para comenzar.

Dijo también que no hay precedentes de que cuatro días antes de una elección se anule ese proceso “sin motivos” ni tiempo. “No sé si por ineptitud, maldad o por una operación política que hicieron junto con la oposición. No lo sé. Pero advierto que no es ni democrático, ni republicano, ni está en las leyes, ni tiene sentido”, admitió.

El mismo Partido Judicial que persigue y proscribe a Cristina, que no avanza en la investigación del atentado, que encubre a los que lo planearon y financiaron, ahora prohíbe al pueblo de San Juan y Tucumán elegir a sus gobernadores. — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 10, 2023

Ladero de Cristina Kirchner, Kicillof dijo que el “partido judicial” se niega a investigar las conexiones políticas que se habrían dado -según su planteo- atrás del atentado contra la vicepresidenta, el año pasado, en septiembre. “Creen que pueden hacer cualquier cosa, creen que cuatro tipos que no han sido elegidos pueden llevarse puesto un proceso electoral”, remarcó y apuntó: “Desde América, inaugurando el gasoducto a pesar del fallo ilegal que se llevó los recursos para la Ciudad, les decimos que no pasarán cuando quieran avasallar nuestra autonomía, nuestro federalismo y la institucionalidad; no pasarán cuando quieran proscribir a Cristina o a cualquier dirigente, como han hecho ahora en otras provincias, tratando de decidir por encima de los organismos constitucionales y de las Constituciones”.

Habló además de un “centralismo rancio y pasado de época” que, de acuerdo a su postura, no comprende obras dirigidas a comunidades pequeñas y fue también contra la exgobernadora María Eugenia Vidal. “Acá abrimos de nuevo una de las escuelas rurales que cerró el gobierno anterior. Tal vez creen que hay argentinos de primera y de segunda”, comentó Kicillof.

Asimismo, pidió parar con “el modelo centralista” y redistribuir los recursos. “En la Ciudad, donde hay asfalto, red de energía eléctrica, no tienen idea de qué es haber nacido en un lugar donde no hay nada”, comparó; a la vez que, para cerrar, envió un dardo directo hacia el juez de la Corte Carlos Rosenkrantz por haber dicho en su momento “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad”.

“Donde hay una necesidad, hay un derecho. Y para este gobierno, hay una obligación, que hoy estamos cumpliendo”, concluyó el gobernador.

