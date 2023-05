Alejandro Fantino interrumpió el pase entre Feinmann y Viale y hubo otro invitado especial: “Entrá, entrá”

escuchar

Este jueves, Eduardo Feinmann y Jonatan Viale realizaban su tradicional pase en LN+ como todos los días cuando de pronto, alguien detrás de cámara sorprendió a ambos conductores. Se trataba de la presencia de Alejandro Fantino, que venía para el programa de Viale y se quedó un rato en el pase recordando viejos tiempos con los dos periodistas. Pero minutos más tarde, otro colega apareció de sorpresa y se revolucionó de vuelta el estudio.

Los conductores de El noticiero de LN+ y +Realidad hablaban, como es habitual en su pase, de la realidad de la Argentina cuando, de golpe, y mirando atrás de cámara, Viale sonrió y exclamó: “¡Ha llegado un amigazo! Ha llegado un amigo”.

La sorpresiva presencia de Alejandro Fantino en el pase entre Feinmann y Viale

Entonces, Feinmann también miró más allá de las cámaras, puso cara de sorpresa y le preguntó al recién llegado, que todavía era una incógnita para los televidentes: “¿Qué hacés acá? ¿Qué hacés acá?”. Ahí sí, entró en cuadro caminando hacia una silla del estudio Alejandro Fantino, con una gran sonrisa.

“Lo traje de invitado”, dijo entonces el hombre de +Realidad. Quizás recordando viejos conocidos en común, en un lenguaje críptico para los espectadores, Feinmann preguntó: “¿Viniste con tu amiga?”. A lo que Fantino respondió: “Con mi amigo el doctor Agustín Rodríguez”. “Tu amiga, no, ¿no? Nunca más”, insistió el conductor de El noticiero, sin obtener una nueva respuesta.

“No tengo idea de lo que hablan”, terció entonces Viale.

Alejandro Fantino y Pablo Rossi se saludaron con un efusivo abrazo Captura LN+

Entonces, Feinmann recordó los tiempos en que hicieron un programa juntos, conducido por el invitado de Jony. “Mirá, en Animales sueltos (América TV) hacíamos la medianoche con Fantino y Juan Cruz Ávila, llegamos a hacer 12 puntos (de rating) cuando mostramos la maqueta donde guardaban la guita en el convento”, dijo el periodista y abogado.

“El video de la iglesia. De José López”, añadió Fantino, recordando el episodio de los bolsos con dólares que tiró en un convento el exsecretario de Obras Públicas kirchnerista en el año 2016. “Yo me acuerdo, yo disfrutaba ese programa”, aseguró, entonces, Jony Viale.

“Qué noches, Edu”, rememoró con nostalgia Fantino y luego se dirigió a Feinamnn para recordarle una anécdota de su primer día en la radio: “Vos fuiste el primer tipo que yo vi, el primer contacto con el sistema, con los medios fuiste vos”, dijo el conductor oriundo de Santa Fe y continuó: “Yo llego a Radio Mitre, me habían contratado, me dicen venite a las 10 de la mañana. Llego, me tomo el ascensor sin ver a nadie y vos venías de buscar café en la máquina”.

Eduardo Feinmann y Alejandro Fantino recordaron los tiempos del programa Animales Sueltos, en América Prensa América

Ante las risas de los presentes, Feinmann recordó: “Yo era columnista político de Néstor Ibarra”. “Pasa Eduardo y me mira, hacía frío, tenías un sobretodo -continuó Fantino-. ‘¿Qué tal, cómo te va? Soy Alejandro Fantino, vengo a relatar a Boca, lo reemplazo a (Héctor) Caldiero’. ‘Ah, ¿Cómo va? ¿Necesitás algo?’”.

“Y te llevaba a tu casa en el auto, ¿te acordás?”, rememoró, a su turno, Feinmann.

Luego, los tres periodistas continuaron recordando otros tiempos hasta que llegó una nueva sorpresa. Atrás de cámara apareció Pablo Rossi, hombre de LN+ y también viejo conocido de Alejandro Fantino. “Pablito querido, ¿qué hacés, Pablito querido?”, le decía el hombre de San Vicente a su colega mientras ambos se abrazaban.

“Entrá, entrá. Pasá. Gente que busca gente con Franco Bagnatto es esto”, bromeó Viale, mientras en el estudio el clima era completamente distendido”. “¡Qué grande! -recordó Fantino-. Comimos en el hotel Dangil, ahí en San Francisco”.

“Claro, los dos son de pueblo. Cierto que ustedes son de Córdoba”, bromeó entonces Feinmann, mientras Rossi se iba de cuadro y desaparecía tras bambalinas.

LA NACION