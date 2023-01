“Pepe” Gil Vidal se jubiló y se despidió de la pantalla de TN después de 30 años: “No quiso decir nada”

escuchar

Luego de varios rumores que afirmaban que se retiraría del periodismo o que seguiría, pero solo con un ciclo semanal, o mismo que viajaría al exterior para estar con sus familiares más cercanos que viven a España, tras casi 30 años al aire José Antonio “Pepe” Gil Vidal se despidió de la pantalla de TN. Con tres décadas al aire, el periodista de 66 años decidió jubilarse de la televisión y continuará su carrera en la radio.

Su salida fue de muy bajo perfil, al punto que ni siquiera se se despidió en cámara. “Ya no viene más, lo queríamos despedir y darle regalos. No hubo caso, y no quiso decir nada al aire”, explicó a LA NACIÓN un ex colaborador de Pepe, y cerró: “Cero mediático, ciento por ciento profesional, se retiró ‘una institución’”.

Gil Vidal trabajó en la señal de noticias de Artear desde sus inicios, el 1 de junio de 1993, y en las últimas horas del 2022 le dijo adiós a la televisión donde en el último tiempo estuvo al frente Está Pasando, el ciclo que conducía desde 2018 junto a Sandra Borghi por las tardes de la señal de 16 a 18. Además, en el trece fue parte de Telenoche junto a la dupla que integraban María Laura Santillán y Santo Biasatti, condujo TN Internacional –hoy a cargo de Carolina Amoroso- y Síntesis, entre 2007 y 2011.

Si bien se aleja de la televisión, Gil Vidal, como informó LA NACION seguirá al frente de Los primeros de la tarde (CNN Radio AM 950), donde conduce de 13 a 16 junto a Pía Shaw.

La despedida de sus compañeros

Después de tantos años en el medio, además de un montón de proyectos en su haber Gil Vidal ganó muchos amigos y fueron ellos quienes se encargaron de dedicarle sentidas palabras en las redes sociales para despedirlo. “Adiós a un verdadero grande. No necesitó del alto perfil ni los escándalos ni las redes sociales para trascender en la pantalla. Profesional de la hostia. José Antonio “Pepe” Gil Vidal se despidió de la pantalla de TN luego de 30 años al aire”, escribió el periodista deportivo Nicolás Singer.

El especialista en Policiales Ignacio González Prieto también le escribió un conmovedor mensaje en sus redes sociales. “Hoy fue el último día de JoséPepe” Gil Vidal en TN. Despido a un Amigo, un Maestro, un Compañero de 1era y un profesional en extinción. Era mirar y aprender. Si hubiera muchos Pepes en las redacciones de los medios de comunicación todo sería distinto. Un N 1 de la profesión”, sostuvo el periodista, junto a una selección de fotos que lo muestran con su compañero en distintos espacios laborales y privados.

Pero, sin dudas, el mensaje más esperado por los usuarios era el de su compañera Sandra Borghi, quien solía sacarlo de la estructura y con quien se daba permiso para bromear y mostrar su costado más descontracturado en la pantalla. En su cuenta de Instagram, la conductora destacó el increíble trabajo de su colega y todo lo que aprendió a su lado: “Me enseñaste a conducir, me bancaste en todas, me quisiste tal cual soy, me permitiste entrar en tu vida y ser parte, me abriste tu corazón, me hiciste reír como nadie, me mostraste cómo hay que ser para ser el mejor profesional del mundo, me dijiste ‘te quiero y te respeto’ a tu manera mil veces y me mostraste cómo se hace periodismo de verdad”, escribió.

Su gran recorrido en el periodismo

Gil Vidal estuvo casi tres décadas en Todo Noticias, donde condujo los segmentos informativos TN a las 12, TN a las 17 y TN a las 18. En 2010, ocupó el lugar dejado por Andrés Repetto, en el análisis internacional del canal de noticias y El Trece. En ese contexto, cubrió dos veces las elecciones presidenciales en Brasil (2010 y 2014), elecciones presidenciales en Chile (2014), la matanza de Newtown (2012), cobertura de la Marcha de los Indignados en España, elecciones presidenciales de EE. UU. (2011) y elecciones en España (2011).

En 2011, comenzó en la conducción de TN Internacional, hasta fines de 2020, cuando decidió no continuar en el segmento para dedicarle más tiempo a su familia.

Asimismo, trabajó 10 años en Radio Continental AM 590 (1984 al 1994) y fue también una década corresponsal de “Latinamerican Service” de la BBC en Londres y de Antena 3 Radio. Entre 1994 y 1996, fue el locutor del micro noticiero Noticias en 1 minuto, emitido a las 12 por Canal 13. También formó parte de Radio La Red, en 2004, donde condujo Atrapados en La Red.

