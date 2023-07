El “pecado mortal” de Néstor Kirchner que está detrás de la crisis energética, según Juan Carlos De Pablo

escuchar

Poco después de que el oficialismo inaugurara este domingo el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), el economista Juan Carlos De Pablo opinó sobre la crisis energética y analizó los dichos del ministro de Economía y precandidato a Presidente, Sergio Massa. “Lo que debería decirle el ministro Massa a la vicepresidenta es que el país se convirtió de superhavitario a deficitario en materia energética por las barbaridades que hicieron Néstor y Cristina Kirchner”.

Invitado a Comunidad de negocios, el programa conducido por José Del Rio en LN+, sostuvo que el Gobierno postergó una obra fundamental para el país. “Se durmieron no se cuántos años y ahora lo hicieron de raje y pagaron de más”.

Además, adjudicó el atraso en las tarifas y la crisis energética a una medida tomada por Néstor Kirchner al comienzo de su gobierno. “La realidad es que es un subproducto de un pecado mortal que se mandaron desde que Néstor comenzó su presidencia: haber pisado las tarifas. Economía 1, oferta y demanda. Por pisar las tarifas, la cantidad opresiva disminuye, la cantidad de demanda aumenta y automáticamente un bien que era exportable empieza a ser importable”, argumentó.

Y decretó: “Si hubieras tenido una política energética mucho más razonable, te hubieras bancando cosas exógenas como la pandemia, la cuarentena, la sequía, porque hubieras tenido otro tipo de colchón. Todo eso que fue exógeno, es a caballo de la barbaridad que hiciste en materia energética”.

De Pablo analizó: “El próximo gobierno, que en altas probabilidades va a ser de Juntos por el Cambio, va a necesitar a todos. En materia de política económica, hay experiencia y hay a quién consultar, sea Laspina o el programa de la Fundación Mediterránea. Espero, además, que no se cometa el mismo error que en 2015: tiene que haber un solo ministro de Economía”.

El economista también se refirió a las críticas de Cristina Kirchner al empresariado: “La gran mayoría de los empresarios que conozco son los que se levantan a ver cómo le encuentran la vuelta. La gran cantidad de energía que tienen que buscar los empresarios para encontrarle la vuelta es una cosa escandalosa. Es tanta, que no tienen tiempo de trabajar”, dijo.

De Pablo analizó además el problema del transporte de colectivos. “El sistema sigue financiando el viaje y no al pasajero. Se podría hacer de una manera distinta. Qué le vas a decir a los empresarios de transporte, ¿qué no acepten los subsidios? No pueden funcionar sin subsidios”, explicó.

