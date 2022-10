El picante cruce entre Eduardo Feinmann y un padre a favor de las tomas: “Está avalando un delito”

Este lunes, los alumnos del colegio Pedro Esnaola de Saavedra anunciaron que levantarán la toma que llevaban a cabo, en línea con otros establecimientos que hicieron lo mismo. De la conferencia de prensa participaron los estudiantes y, también, se acercaron los padres que aprobaban la medida de fuerza.

Uno de ellos fue Daniel, padre de una alumna, quien protagonizó un fuerte ida y vuelta con Eduardo Feinmann, conductor de El Noticiero de LN+. “No confunda, que no es un delito”, le dijo al periodista, a lo que recibió como respuesta: “Lea el Código Penal, que no muerde”.

Todo empezó cuando Feinmann le preguntó por qué avala que su hija tome un colegio, a lo que el hombre respondió: “No es que yo permita que tome un colegio, sino que ella es un sujeto de derecho, un ser pensante, los hijos de estas familias piensan por sí mismo, votan, pueden elegir presidente, mire si no van a poder decidir qué educación quieren. Yo no la obligo a nada”. Luego, aclaró que su hija tiene 17 años. Ante este argumento, Feinmann subrayó: “Estoy de acuerdo con la educación de calidad, pero tomar un colegio es un delito, y usted que es mayorcito lo debe saber”. Al escuchar esto, Daniel aseveró: “No es un delito, no confunda. Tomar un colegio no es un delito”. Ahí, el conductor retrucó: “El delito de usurpación de bien del Estado, ¿no es un delito?”.

Feinmann y el padre de una alumna que tomó un colegio en Saavedra debatieron sin filtro

Como era de esperar, el tono de la conversación fue subiendo. A continuación, el ida y vuelta que tuvieron.

Padre: Acá estamos hablando de la educación publica, que el gobierno de Larreta desatiende, dándole de comer comida basura.

Feinmann: Yo estoy de acuerdo con su reclamo, no con la forma. La forma es un delito, todo derecho no es absoluto, usted debería saberlo, el derecho de uno termina donde empieza el del otro.

Padre: Son frases hechas. Esto es una contravención, y los chicos son menores de edad, son inimputables.

Feinmann: ¡Pero recién dijo que podía elegir presidente y ahora dice que es una niña!

Padre: No es un hecho penal tomar un colegio. Usted embarra la conversación y acá hablamos de por qué los estudiantes toman estas medidas. Tenemos que pensar la causa.

Feinmann: ¡La causa es justa! Se lo estoy diciendo, que concuerdo con usted. Pero yo como papá no dejaría que mi hijo cometa un delito. Y usted lo está avalando como padre.

Pare: ¿O sea, soy un delincuente?

Feinmann: Cómplice de un delito. Encima los incita a hacerlo.

Padre: La defensora del pueblo del Gobierno porteño, María Rosa Muiños, expuso que acá no hay ningún delito. Invitó a conversar a estudiantes y ala ministra y ella no se presentó.

Fue en ese momento que el conductor de El Noticiero de LN+ despidió a su invitado, pero a continuación volvieron a cruzarse ante el comentario que hizo de cierre:

Padre: Espero que la población entiendan que los chicos tienen razón.

Feinmann: ¡No tienen razón y padres como usted le hacen daño a sus hijos!

Padre: Cuando su hijo sea adolescente le enseñará muchas cosas, pensará por sí mismo.

Feinmann: Pero si usted dijo que su hija es menor cuando toma un colegio, que es un delito...

Fue ahí que las voces empezaron a superponerse y el tono final fue elevado. “¿Usted es abogado? Devuelva el título, Feinmann, porque no es un delito”. Frente a eso, el conductor el respondió: “Lea el Código Penal, los libros no muerden. Mama mía, qué padres”.