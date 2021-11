Jonatan Viale, sobre Hotesur: “Volvieron al poder para ser sobreseídos”

Este lunes, en su tradicional columna política de +Realidad, Jonatan Viale se refirió al sobreseimiento antes del juicio oral de Cristina Kirchner en la causa Hotesur y Los Sauces del pasado viernes, y señaló que la vicepresidenta y otros funcionarios del gobierno “volvieron al poder para ser sobreseídos”.

“¿Quién tiene el poder hoy en la Argentina? ¿El pueblo o los ladrones? -arrancó su columna Viale-. Democracia o cleptocracia. Esa es la cuestión. La respuesta la tiene la Justicia”.

Jonatan Viale, sobre Hotesur: "Volvieron al gobierno para ser sobreseídos"

“Arranca una semana clave donde la Justicia tiene que definir quién manda en la Argentina”, agregó luego el periodista, y se metió de lleno en la causa de Hotesur y Los Sauces.

“El viernes, Cristina Kirchner se anotó un triunfo. Fue sobreseída de manera exprés, sin juicio, en la causa Hotesur, gracias al voto de dos jueces: Adrián Grunberg y Daniel Obligado”, relató.

“Pero ahora viene el momento clave. La sala I de la Cámara de Casación tiene la última palabra: ¿va o no va Cristina a juicio oral?”, agregó.

A continuación, Viale señaló a los jueces que están a cargo de tomar esa decisión sobre el futuro judicial de la vicepresidenta, que “está en manos de tres personas: los doctores Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone”.

“De Figueroa no se espera mucho -continuó el periodista-. Porque no oculta su simpatía con el kirchnerismo. Por eso, todos miramos a Petrone y Barroetaveña. Ojalá que ellos no se dejen intimidar por Cristina y sus operadores. Ellos saben muy bien que Hotesur es la causa con más pruebas de la historia”.

A continuación, Viale contó “de qué se trata” la causa de Hotesur. “Muy simple -expresó-. Es una ‘asociación criminal’ que canalizaba millones del estado a través de la obra pública y que después volvía a la familia presidencial por medio de un esquema de lavado montado en base a sus hoteles”.

“Néstor (Kirchner) y Cristina (Kirchner) le dan $46.000.000.000 a Lázaro Báez para hacer obra pública. Lázaro devuelve parte de ese dinero a lo Kirchner contratando habitaciones de sus hoteles. El problema es que el alquiler de esas habitaciones era ficticio. Los hoteles estaban vacíos. Todo estaba vacío, pero Lázaro contrataba igual. De buen tipo que era”, se explayó el periodista.

“¿Saben cómo se llama eso en mi barrio? Lavado”, apuntó el conductor de +Realidad y dio la definición de lavado: “Hacer que los fondos obtenidos de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen sin problema en el sistema financiero”.

“Hotesur era el blanco que necesitaba la familia Kirchner”, sintetizó el periodista. “Sin embargo -agregó-. Cristina dice que nunca fue amiga de Lázaro Báez”. A continuación, Viale mencionó a una lista de allegados a la familia Kirchner que se hicieron millonarios durante los gobiernos kirchneristas y remató: “¿Te das cuenta? Cristina no tiene amigos, pero da la casualidad de que sus conocidos se llenan de plata”.

Finalmente, el conductor de +Realidad reflexionó: “Volvieron al poder solamente para ser sobreseídos. El problema es que están jugando con fuego. Estamos ante un grupo de inmorales que no para de provocar a la sociedad. Desde que el kirchnerismo recuperó el poder tuvieron: vacunas vip, fiestas vip, jubilaciones vip, justicia vip”.

“No tengas dudas, que la verdadera oligarquía son ellos”, concluyó Viale.