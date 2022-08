Desde Punta del Este, Oscar González Oro lanzó un duro comentario sobre los argentinos

Desde que se alejó de los medios y se instaló en Punta del Este, Uruguay, hace ya dos años, Oscar “El Negro” González Oro cambió radicalmente su estilo de vida y no tiene el deseo de volver.

En una entrevista reciente, el recordado conductor de radio y TV hizo algunos comentarios sobre los argentinos que generaron polémica, y este lunes los repasaron con detalle en Intrusos en el Espectáculo, por América TV.

“Me banco estar solo y a veces estar con gente me aburre porque no todo el mundo es interesante”, dice González Oro al comienzo del recorte. “El otro día leía que yo ya conocí a la gente que tenía que conocer, y me cuesta mucho conocer gente nueva. Y es un prejuicio, porque en estos dos años he conocido gente nueva y me resultaron agradables, podés mantener una conversación”, explica.

El polémico comentario del Negro Oro sobre lo que le genera hablar con argentinos

Pero la frase que generó revuelo vino inmediatamente después. “Trato de evitar juntarme mucho con argentinos porque la conversación es la política, el país, la pobreza y terminamos todos amargados, con mala energía. Y lo que estoy buscando es tener la mejor energía posible para seguir sobrellevando la vida, porque no hay más remedio”, sostuvo el locutor.

Cuando le consultaron si añora, aunque sea desde Uruguay, volver a vincularse con los medios, el “Negro” respondió con seguridad: “Todo lo que me proponen yo ya lo hice. Y si me fui, no fue para volver. Volver, no voy a volver”, reafirmó.

Oscar González Oro no piensa volver a la Argentina (Foto: Archivo)

Minutos antes de repasar las duras palabras de González Oro, en Intrusos pusieron al aire una entrevista que dio Susana Giménez en los últimos días desde Uruguay, donde no solo vive, sino que además trabaja.

De la mano del reconocido productor Gustavo Yankelevich, la diva volvió al teatro para protagonizar la comedia Piel de Judas, esta vez en el escenario del Enjoy, el hotel de lujo ubicado frente a las playas céntricas Punta del Este.

Con palabras más medidas, pero con un espíritu similar al del “Negro” Oro, Susana reafirmó una vez más su amor por el país vecino. “¿Ya te sientes una vecina más de acá del Uruguay?”, le preguntó el periodista del medio Subrayado.

“Totalmente, pero de hace mucho, ¿eh? No es de ahora. Hace muchísimo que yo me siento una vecina y que amo Uruguay”, aseguró Giménez. “Es una de las cosas más lindas. Las playas y la ciudad en invierno, que es como tuya, uno la siente”, sostuvo.

Susana Giménez: "Amo Uruguay"

La diva reconoció además que sus amigos de Buenos Aires la envidian por vivir del otro lado del charco, y que todos quieren seguir sus pasos. “¡Todos se quieren venir para acá! Ahora también Ricardo (Darín) se hizo residente. Y bueno, todos se quieren venir a este país porque es un placer. La verdad que es muy pacífico todo, la gente es muy adorable, no sé, uno se siente muy bien”, explicó.

“¿No te vuelves a Argentina?”, le consultó el periodista al final de la entrevista. “No, por ahora no, no puedo. Yo estoy posponiendo un montón de cosas que tenía, de trabajo, para seguir un poco más acá”, indicó Susana.