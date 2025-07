El vicepresidente de la Rural, sobre la posibilidad de que Villarruel asista a la inauguración: “Se escucha que viene”

En medio de la expectativa por saber si Javier Milei y Victoria Villarruel coincidirán en el acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo, que será el sábado 26 de julio, Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, no descartó que haya un encuentro entre los titulares del Poder Ejecutivo, sino que afirmó que la vicepresidenta “está invitada”. Las dudas surgieron en los últimos días, luego de que el vínculo entre ambos mandatarios alcanzara un nuevo pico de tensión tras la sesión convocada por la oposición que la presidenta del Senado convalidó y que le valió para que el jefe de Estado la acusara de “traidora”.

“Las primeras dos filas las maneja el Protocolo de Presidencia [de la Rural], pero yo creo que va a ir. Tengo entendido que está invitada. Ahora va a ser más difícil que el año pasado porque hay más chispa. Se escucha que viene pero la confirmación la manejan ellos", expresó Pereda en diálogo con José del Rio en Mesa chica por LN+.

Además se refirió al pedido del campo de que el gobierno nacional baje las retenciones y señaló: “Más que la Rural, el sector agropecuario completo está en un 70% de su producción agrícola con márgenes muy estrechos o negativos. De las toneladas que producimos, el 70% está en riesgo. Tenemos un 25% a 30% de caída internacional y retenciones, a la vez que la estabilidad del dólar y la inflación de los pesos hace que los costos se hayan ido muy alto. Va a haber una merma en la producción, que se ve en el área de siembra”.

Expectativa por el encuentro entre Milei y Villarruel

En el marco del acto de la Rural, ambos titulares del Poder Ejecutivo fueron invitados para formar parte del evento en la primera fila, sin embargo, a raíz de los conflictos que escalaron en los últimos días, se puso en duda que haya un encuentro. Por un lado, el Presidente ya confirmó su presencia, mientras que, por el otro, desde el entorno de Villarruel afirmaron que “el ánimo es estar”, aunque no hay una decisión tomada.

Tal como anticipó LA NACION, desde el círculo de la vicepresidenta detallaron: “Todavía no hay decisión tomada. Las dos personas que tienen que definirlo no lo hicieron [dos asesores de confianza de Villarruel. Vamos a analizar tanto la posibilidad de ir al acto como de recorrer la muestra. Veremos cómo lo hacemos”. En tanto, también sostuvieron que la Rural es un escenario “amigo de los dos” y le buscaron el lado positivo: “Más allá de si hay o no saludo formal, sería una buena señal para bajar la espuma en algunos temas que preocupan a ambos lados de la sociedad”.

En mayo, Milei y Villarruel coincidieron en el Tedeum, en la Catedral Metropolitana, lo que derivó en un tenso momento luego de que el Presidente ignorara a la vicepresidenta y, a pesar de cruzarla, no la saludara, al igual que como hizo con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. De todos modos, desde el círculo de la presidenta del Senado no le temen a una reacción del jefe de Estado e indicaron: "Desde lo político, no le va a importar si hay tensión. Es una mujer de carácter. No le mueve tanto el amperímetro".