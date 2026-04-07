Salón de Vinos de España en Buenos Aires, con Alejandro Vigil: cuándo es, qué bodegas participan y cómo inscribirse

La primera edición se hará el 9 de abril en La Rural, con degustaciones, masterclasses y etiquetas de distintas regiones vitivinícolas de España; la participación será exclusiva para profesionales del sector con inscripción previa
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Buenos Aires tendrá este jueves 9 de abril una cita dedicada al vino español con la primera edición del Salón de Vinos de España en Argentina. El encuentro reunirá en La Rural a bodegas de distintas zonas productoras de España junto con productores y profesionales del mercado local, en una jornada enfocada en la degustación, el intercambio comercial y la capacitación. Además, el evento contará con una masterclass del enólogo mendocino Alejandro Vigil, que obtuvo el puntaje máximo que otorga el crítico estadounidense James Suckling para dos de los vinos que elabora en la bodega El Enemigo Wines.
La participación en el Salón de Vinos de España en Argentina estará destinada exclusivamente a profesionales del sector del vino. Para asistir será necesario completar la inscripción previa en el sitio oficial.
La propuesta apunta a reunir en un mismo ámbito a bodegas españolas con actores del mercado argentino, con un espacio de degustación montado con mesas de exposición y un auditorio para actividades especiales.
La organización del encuentro está a cargo de Pilar Oltra, fundadora de los wine bars Vinology en Madrid, y Daniel Perchante, creador de Expediciones de Vinos. La iniciativa cuenta con el patrocinio exclusivo de ICEX España Exportación e Inversiones y Vinos de España, además del auspicio del Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Las masterclasses y actividades de la jornada
Uno de los ejes del salón serán las dos masterclasses a cargo de Almudena Alberca, enóloga española y Master of Wine, que abordarán distintos aspectos del vino español y su proyección internacional.
La programación anunciada incluye:
- 11: España: historia y diversidad. Participantes: Vicky Mareque, de Pazo de Señorans, Rías Baixas; Pedro Ruiz Aragonés, de Pago de Carraovejas, Ribera del Duero; Gonzalo Antón, de Bodegas Izadi, Rioja; y Elías López Montero, de Verum, Castilla-La Mancha
- 15: España: el desafío de argentinos elaborando en este país. Participantes: Alejandro Vigil, de El Reventón, Gredos; Héctor Durigutti, de Castrelo das Pedras, Ribeiro; Mauricio Lorca, de Ribera Sacra; y Fabio Coullet, de Sierras de Málaga
Qué bodegas participan
El salón permitirá recorrer en una sola jornada la diversidad de estilos, regiones y proyectos del vino español. Entre las bodegas confirmadas figuran nombres de zonas tradicionales y otras etiquetas de perfiles más específicos.
Algunas de las confirmadas son:
- Pago de Carraovejas y Emilio Moro, de Ribera del Duero
- Marqués de Murrieta, Remírez de Ganuza e Izadi, de Rioja
- Pazo de Señorans y Viña Caeira, de Rías Baixas
- Juan Gil, de Jumilla
- Teso La Monja y San Román, de Toro
- Abadía Retuerta y Mauro, de VT Castilla y León
- Vallformosa y Codorníu, de Cava
- Bodega Marañones y Bernabeleva, de Vinos de Madrid
- Algueira, de Ribeira Sacra
- Ossian, de VT Castilla y León
- Milsetentayseis, de Ribera del Duero
- Aiurri, Interverum, Orben, Sierra Cantabria, Proelio, Nivarius y Baynos, de Rioja
- Verum, de Castilla-La Mancha
- Villacreces, Trus, Garmón, Arzuaga y Matarromera, de Ribera del Duero
- El Reventón, de Cebreros
- Castrelo das Pedras, de Ribeiro
- Atalaya, de Almansa
- Morca, de Campo de Borja
- Lagar da Condesa, de Rías Baixas
- Matarromera, también en Rueda
- El Zarzal, de Bierzo
- Gago, de Toro
- Molino Real y Fabio Coullet, de Sierras de Málaga
- Pegaso, de Gredos
- Las Moradas de San Martín, de Vinos de Madrid
Cuándo y dónde es el Salón de Vinos de España en Buenos Aires
- ¿Cuándo? Jueves 9 de abril de 2026
- Horario: de 10 a 19
- ¿Dónde? La Rural, Juncal 4431, Palermo
- Salas: Ceibo ABC y Nogal
- Estacionamiento: Cerviño 4470
- Acceso: exclusivo para profesionales del sector del vino
- Inscripción: previa, a través de salondevinos.com
- Más información: en el Instagram @salon_vinos_argentina_espana.
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