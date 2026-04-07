Salón de Vinos de España en Buenos Aires, con Alejandro Vigil: cuándo es, qué bodegas participan y cómo inscribirse

Buenos Aires tendrá este jueves 9 de abril una cita dedicada al vino español con la primera edición del Salón de Vinos de España en Argentina. El encuentro reunirá en La Rural a bodegas de distintas zonas productoras de España junto con productores y profesionales del mercado local, en una jornada enfocada en la degustación, el intercambio comercial y la capacitación. Además, el evento contará con una masterclass del enólogo mendocino Alejandro Vigil, que obtuvo el puntaje máximo que otorga el crítico estadounidense James Suckling para dos de los vinos que elabora en la bodega El Enemigo Wines.

Salón de Vinos de España en Buenos Aires Gentileza

La participación en el Salón de Vinos de España en Argentina estará destinada exclusivamente a profesionales del sector del vino. Para asistir será necesario completar la inscripción previa en el sitio oficial.

La propuesta apunta a reunir en un mismo ámbito a bodegas españolas con actores del mercado argentino, con un espacio de degustación montado con mesas de exposición y un auditorio para actividades especiales.

La organización del encuentro está a cargo de Pilar Oltra, fundadora de los wine bars Vinology en Madrid, y Daniel Perchante, creador de Expediciones de Vinos. La iniciativa cuenta con el patrocinio exclusivo de ICEX España Exportación e Inversiones y Vinos de España, además del auspicio del Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Salón de Vinos de España en Buenos Aires Gentileza

Las masterclasses y actividades de la jornada

Uno de los ejes del salón serán las dos masterclasses a cargo de Almudena Alberca, enóloga española y Master of Wine, que abordarán distintos aspectos del vino español y su proyección internacional.

La programación anunciada incluye:

11: España: historia y diversidad. Participantes: Vicky Mareque, de Pazo de Señorans, Rías Baixas; Pedro Ruiz Aragonés, de Pago de Carraovejas, Ribera del Duero; Gonzalo Antón, de Bodegas Izadi, Rioja; y Elías López Montero, de Verum, Castilla-La Mancha

15: España: el desafío de argentinos elaborando en este país. Participantes: Alejandro Vigil, de El Reventón, Gredos; Héctor Durigutti, de Castrelo das Pedras, Ribeiro; Mauricio Lorca, de Ribera Sacra; y Fabio Coullet, de Sierras de Málaga

Alejandro Vigil dará una masterclass en el Salón de Vinos de España en Buenos Aires Gentileza Casa Vigil

Qué bodegas participan

El salón permitirá recorrer en una sola jornada la diversidad de estilos, regiones y proyectos del vino español. Entre las bodegas confirmadas figuran nombres de zonas tradicionales y otras etiquetas de perfiles más específicos.

Algunas de las confirmadas son:

Pago de Carraovejas y Emilio Moro, de Ribera del Duero

Marqués de Murrieta, Remírez de Ganuza e Izadi, de Rioja

Pazo de Señorans y Viña Caeira, de Rías Baixas

Juan Gil, de Jumilla

Teso La Monja y San Román, de Toro

Abadía Retuerta y Mauro, de VT Castilla y León

Vallformosa y Codorníu, de Cava

Bodega Marañones y Bernabeleva, de Vinos de Madrid

Algueira, de Ribeira Sacra

Ossian, de VT Castilla y León

Milsetentayseis, de Ribera del Duero

Aiurri, Interverum, Orben, Sierra Cantabria, Proelio, Nivarius y Baynos, de Rioja

Verum, de Castilla-La Mancha

Villacreces, Trus, Garmón, Arzuaga y Matarromera, de Ribera del Duero

El Reventón, de Cebreros

Castrelo das Pedras, de Ribeiro

Atalaya, de Almansa

Morca, de Campo de Borja

Lagar da Condesa, de Rías Baixas

Matarromera, también en Rueda

El Zarzal, de Bierzo

Gago, de Toro

Molino Real y Fabio Coullet, de Sierras de Málaga

Pegaso, de Gredos

Las Moradas de San Martín, de Vinos de Madrid

Cuándo y dónde es el Salón de Vinos de España en Buenos Aires