“Punto de encuentro”: con más de 1000 caballos, la industria ecuestre vive una semana intensa

Con una fuerte apuesta a la tradición ecuestre y la incorporación de nuevas propuestas, la edición 2026 de “Nuestros Caballos” se realiza hasta el 29 de marzo en el predio de La Rural. La muestra abre sus puertas todos los días de 10 a 20, con ingreso al predio por avenida Sarmiento 2704.

Según informaron, el evento reúne a más de 1000 ejemplares de ocho razas y presenta una agenda ampliada que combina competencias, exhibiciones y actividades para toda la familia. Entre las principales novedades se destaca la incorporación de una nueva pista indoor circular en el Pabellón Azul, especialmente diseñada para demostraciones técnicas y clínicas en vivo.

A lo largo de seis jornadas, la exposición cuenta con la participación de caballos de razas como Criollos, Cuarto de Milla, Silla Argentino, Appaloosa, Petisos, Peruano de Paso, Gypsy Vanner y Paint Horse. Además, se sumará por primera vez la raza Pony Silla Argentino, que abrirá su registro para nuevos inscriptos.

Se sumará por primera vez la raza Pony Silla Argentino, que abrirá su registro para nuevos inscriptos Gza

Uno de los puntos salientes de la programación será el reconocido Freno de Oro de la raza Criolla, junto con campeonatos oficiales y competencias inter-razas que reflejan el nivel técnico y productivo del sector.

La agenda también incluye actividades de alto impacto visual, como pruebas de barriles y estacas, exhibiciones de arte ecuestre, salto suelto en manga, concurso nacional de herradores y desfiles. Para el público familiar habrá propuestas recreativas, entre ellas paseos en petisos y espectáculos a lo largo de toda la jornada.

Este viernes se presentará el carrusel del Regimiento de Artillería 1 “Brigadier General Tomás de Iriarte”, acompañado por la Banda de la Dirección de Educación Operacional “Guardias Nacionales” Gza

En esta edición, dijeron, la muestra contará con la presencia internacional de Chris Cox, quien ofrece por primera vez tres demostraciones de doma en vivo. Sus presentaciones se realizan entre ayer miércoles y el viernes, dentro de las actividades técnicas del evento.

Hoy jueves estará enfocado en competencias morfológicas y funcionales de distintas razas, además del inicio de la IV Cumbre Latinoamericana de Equinoterapia, que reunirá a especialistas de la región.

El viernes se perfila como uno de los días más completos, con exhibiciones en pista, pruebas destacadas y espectáculos tradicionales Gza

Indicaron que este viernes se perfila como uno de los días más completos, con exhibiciones en pista, pruebas destacadas y espectáculos tradicionales. Entre ellos, se presentará el carrusel del Regimiento de Artillería 1 “Brigadier General Tomás de Iriarte”, acompañado por la Banda de la Dirección de Educación Operacional “Guardias Nacionales”.

Ese mismo día también tendrá lugar el campeonato de pato, considerado el deporte nacional, que aportará uno de los momentos más representativos de la tradición ecuestre argentina.

Durante el fin de semana, la agenda se intensificará con finales de competencias, pruebas de destreza, rodeos y nuevas exhibiciones, en un esquema que combina espectáculo y actividad productiva.

El cierre de la exposición será el domingo 29, con el acto inaugural en la pista central, donde desfilarán todas las razas participantes. La jornada incluirá finales y espectáculos destacados.

En paralelo, la muestra refuerza su perfil social con la realización de la IV Cumbre Latinoamericana de Equinoterapia. El encuentro reunirá a especialistas de distintos países y abordará el rol del caballo en procesos terapéuticos, educativos y deportivos.

"En un solo espacio se reúnen las principales razas, referentes, novedades y tendencias de un sector clave para nuestro campo”, señaló Carlos Solanet Gza

En ese escenario, se presentará oficialmente la Red Latinoamericana de HETI (Horses in the Education and Therapy International), con la participación de referentes internacionales y la presencia de delegaciones de varios países de la región.

Además, se prevé la participación de instituciones vinculadas al deporte adaptado, junto con el abordaje de programas como el de Olimpiadas Especiales y la presencia del comité paralímpico nacional.

“Nuestros Caballos es, una vez más, el punto de encuentro para celebrar las tradiciones argentinas y el presente de la industria ecuestre. En un solo espacio se reúnen las principales razas, referentes, novedades y tendencias de un sector clave para nuestro campo”, señaló Carlos Solanet, director Comercial de La Rural SA.

El directivo agregó: “Nos enorgullece acompañar una vez más a las asociaciones que confían en La Rural como sede para mostrar, proyectar y poner en valor toda su actividad”.

Organizada por La Rural SA junto con la Sociedad Rural Argentina (SRA), la exposición reafirma su crecimiento sostenido en convocatoria, cantidad de ejemplares e infraestructura, consolidándose como una vidriera clave para la industria equina.

Con entrada general y promociones familiares disponibles, la muestra busca acercar al público urbano y rural a una actividad que combina tradición, producción y cultura, en un espacio que vuelve a posicionarse como referencia del sector.