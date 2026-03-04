LA NACION

Nuestros Caballos en Palermo: cuándo es y cómo comprar las entradas

La muestra suma competencias, exhibiciones y actividades para familias en La Rural

La muestra Nuestros Caballos reúne competencias, exhibiciones y espacios para recorrer en clave familiar, con una agenda que cruza deporte, tradición y cultura ecuestre
Nuestros Caballos volverá a La Rural con su 23ª edición y un formato que combina la agenda profesional del mundo ecuestre con propuestas pensadas para recorrer en plan familiar. La exposición irá del 24 al 29 de marzo de 2026, de 10 a 20, en el predio ferial de Palermo.

En el predio habrá actividad en Pabellón Azul, Pabellón Verde y Pista Central, además de un circuito de stands vinculados a la industria (desde nutrición animal hasta talabarterías) y una programación con shows, patio gastronómico y paseos en pony.

Qué vas a encontrar en Nuestros Caballos

La muestra reúne competencias, exhibiciones y espacios para recorrer en clave familiar, con una agenda que cruza deporte, tradición y cultura ecuestre. Entre los destacados anunciados:

  • Diez razas en exposición.
  • Categorías y campeonatos de todas las razas.
  • Freno de Oro (raza criolla).
  • Finales argentinas de rodeo (raza criolla).
  • Western Pleasure (raza cuarto de milla).
  • Final internacional razas americanas.
  • Clínica y competencia de Ranch Riding.
  • Clínicas de doma.
  • Salto suelto en manga.
  • Concurso nacional de herradores.
  • IV Cumbre Latinoamericana de equinoterapia.
  • Exhibición de carruajes.
  • Competencia inter-razas.
  • Desfiles y espectáculos.
  • Desfile de campeones.
  • Remates de elite de los mejores ejemplares equinos.
  • Exhibición de arte.
  • Paseo en petiso.

Cómo comprar entradas de Nuestros Caballos 2026

  • Venta online: la compra se realiza a través de La Rural Ticket, desde el botón “Comprar tu entrada” del sitio oficial del evento.
  • Venta presencial: se podrán adquirir en boleterías del predio sobre Av. Sarmiento 2704 y en el sector Parking, dentro de los días y horarios de la exposición.

Precios, beneficios y medios de pago

  • Entradas desde $13.000: tarifa online para entrada general individual.
  • Pack familiar 3x2: $26.000 (entran 3, pagan 2) en venta online.
  • Boletería presencial: entrada general individual $15.000.
  • Jubilados: ingreso sin cargo martes 24 y miércoles 25 de marzo; el resto de los días abonan tarifa plana en boletería.
  • Ingresos sin cargo: personas con discapacidad (con certificado), estudiantes ISEA, socios SRA y socios AAVE; estudiantes de Veterinaria y Agronomía ingresan sin cargo de 10 a 12 con constancia.
  • Menores: menores de 8 años no abonan entrada.

Cuándo y dónde es Nuestros Caballos 2026

  • Fechas: del 24 al 29 de marzo de 2026.
  • Horarios: de 10 a 20.
  • Sede: La Rural (Av. Sarmiento 2704, Palermo).
  • Espacios: Pabellón Azul, Pabellón Verde y Pista Central.
  • Estacionamiento subterráneo en Sarmiento 2704 y Cerviño 4446.
