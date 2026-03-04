Nuestros Caballos en Palermo: cuándo es y cómo comprar las entradas

La muestra suma competencias, exhibiciones y actividades para familias en La Rural
Nuestros Caballos volverá a La Rural con su 23ª edición y un formato que combina la agenda profesional del mundo ecuestre con propuestas pensadas para recorrer en plan familiar. La exposición irá del 24 al 29 de marzo de 2026, de 10 a 20, en el predio ferial de Palermo.
En el predio habrá actividad en Pabellón Azul, Pabellón Verde y Pista Central, además de un circuito de stands vinculados a la industria (desde nutrición animal hasta talabarterías) y una programación con shows, patio gastronómico y paseos en pony.
Qué vas a encontrar en Nuestros Caballos
La muestra reúne competencias, exhibiciones y espacios para recorrer en clave familiar, con una agenda que cruza deporte, tradición y cultura ecuestre. Entre los destacados anunciados:
- Diez razas en exposición.
- Categorías y campeonatos de todas las razas.
- Freno de Oro (raza criolla).
- Finales argentinas de rodeo (raza criolla).
- Western Pleasure (raza cuarto de milla).
- Final internacional razas americanas.
- Clínica y competencia de Ranch Riding.
- Clínicas de doma.
- Salto suelto en manga.
- Concurso nacional de herradores.
- IV Cumbre Latinoamericana de equinoterapia.
- Exhibición de carruajes.
- Competencia inter-razas.
- Desfiles y espectáculos.
- Desfile de campeones.
- Remates de elite de los mejores ejemplares equinos.
- Exhibición de arte.
- Paseo en petiso.
Cómo comprar entradas de Nuestros Caballos 2026
- Venta online: la compra se realiza a través de La Rural Ticket, desde el botón “Comprar tu entrada” del sitio oficial del evento.
- Venta presencial: se podrán adquirir en boleterías del predio sobre Av. Sarmiento 2704 y en el sector Parking, dentro de los días y horarios de la exposición.
Precios, beneficios y medios de pago
- Entradas desde $13.000: tarifa online para entrada general individual.
- Pack familiar 3x2: $26.000 (entran 3, pagan 2) en venta online.
- Boletería presencial: entrada general individual $15.000.
- Jubilados: ingreso sin cargo martes 24 y miércoles 25 de marzo; el resto de los días abonan tarifa plana en boletería.
- Ingresos sin cargo: personas con discapacidad (con certificado), estudiantes ISEA, socios SRA y socios AAVE; estudiantes de Veterinaria y Agronomía ingresan sin cargo de 10 a 12 con constancia.
- Menores: menores de 8 años no abonan entrada.
Cuándo y dónde es Nuestros Caballos 2026
- Fechas: del 24 al 29 de marzo de 2026.
- Horarios: de 10 a 20.
- Sede: La Rural (Av. Sarmiento 2704, Palermo).
- Espacios: Pabellón Azul, Pabellón Verde y Pista Central.
- Estacionamiento subterráneo en Sarmiento 2704 y Cerviño 4446.
