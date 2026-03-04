Nuestros Caballos volverá a La Rural con su 23ª edición y un formato que combina la agenda profesional del mundo ecuestre con propuestas pensadas para recorrer en plan familiar. La exposición irá del 24 al 29 de marzo de 2026, de 10 a 20, en el predio ferial de Palermo.

Nuestros Caballos en Palermo: cuándo es y cómo comprar las entradas

En el predio habrá actividad en Pabellón Azul, Pabellón Verde y Pista Central, además de un circuito de stands vinculados a la industria (desde nutrición animal hasta talabarterías) y una programación con shows, patio gastronómico y paseos en pony.

Qué vas a encontrar en Nuestros Caballos

Nuestros Caballos en Palermo: cuándo es y cómo comprar las entradas Instagram/Nuestros Caballos

La muestra reúne competencias, exhibiciones y espacios para recorrer en clave familiar, con una agenda que cruza deporte, tradición y cultura ecuestre. Entre los destacados anunciados:

Diez razas en exposición.

Categorías y campeonatos de todas las razas.

Freno de Oro (raza criolla).

Finales argentinas de rodeo (raza criolla).

Western Pleasure (raza cuarto de milla).

Final internacional razas americanas.

Clínica y competencia de Ranch Riding.

Clínicas de doma.

Salto suelto en manga.

Concurso nacional de herradores.

IV Cumbre Latinoamericana de equinoterapia.

Exhibición de carruajes.

Competencia inter-razas.

Desfiles y espectáculos.

Desfile de campeones.

Remates de elite de los mejores ejemplares equinos.

Exhibición de arte.

Paseo en petiso.

Cómo comprar entradas de Nuestros Caballos 2026

Venta online: la compra se realiza a través de La Rural Ticket , desde el botón “Comprar tu entrada” del sitio oficial del evento.

la compra se realiza a través de , desde el botón “Comprar tu entrada” del sitio oficial del evento. Venta presencial: se podrán adquirir en boleterías del predio sobre Av. Sarmiento 2704 y en el sector Parking, dentro de los días y horarios de la exposición.

Precios, beneficios y medios de pago

Nuestros Caballos en Palermo: cuándo es y cómo comprar las entradas Instagram/Nuestros Caballos

Entradas desde $13.000: tarifa online para entrada general individual.

Pack familiar 3x2: $26.000 (entran 3, pagan 2) en venta online.

Boletería presencial: entrada general individual $15.000.

Jubilados: ingreso sin cargo martes 24 y miércoles 25 de marzo; el resto de los días abonan tarifa plana en boletería.

Ingresos sin cargo: personas con discapacidad (con certificado), estudiantes ISEA, socios SRA y socios AAVE; estudiantes de Veterinaria y Agronomía ingresan sin cargo de 10 a 12 con constancia.

Menores: menores de 8 años no abonan entrada.

Cuándo y dónde es Nuestros Caballos 2026