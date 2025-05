Elisa Carrió, a flor de piel: “Hubiera querido que Cristina Kirchner sea otra cosa” y “Milei necesita mucha ternura”

Sobre la recta final de la campaña de las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires, la exdiputada Elisa Carrió analizó la actualidad política. La líder de la Coalición Cívica dijo que “nadie quería que el proyecto de ficha limpia saliera”, apuntó contra Mauricio Macri por sus declaraciones y se emocionó al hablar sobre Cristina Kirchner y sus causas por corrupción.

Después de la caída de ficha limpia en el Senado y las acusaciones cruzadas entre La Libertad Avanza (LLA) y Propuesta Republicana (Pro), Carrió dijo que nadie estuvo interesado en que el proyecto saliera. “No mientan”, apuntó y desarrolló: “¿Qué es ese lodo y esa cosa de trompear? Si nadie quería ficha limpia. Ni [Cristian] Ritondo ni [Javier] Milei, no mientan. Tampoco se apoderen de esto“, declaró Carrió en diálogo con José Del Rio en Mesa chica, por LN+. En tanto agregó: “Por ética, vos te tenés que ir. Cualquier diputado que se enfrenta a un juicio oral tiene que renunciar a la banca”.

Además cruzó al expresidente Mauricio Macri, quien había dicho que el “único responsable” de la caída de ficha limpia es el Presidente. “Ficha limpia va a salir, que esto tampoco se dramatice. ¿Por qué no lo sacó Juntos por el Cambio? ¿Viene a decir que es el campeón de la transparencia? Yo luché contra la corrupción en todos los gobiernos, pero que los que nunca hicieron una denuncia no vengan a decirme que lucharon”, dijo.

Carrió señaló que, para que se apruebe y funcione un proyecto como ficha limpia, primero debe haber una lucha contra la corrupción. “Los que lo hicieron, junto conmigo, fueron Paula Oliveto y Fernando Sánchez. Somos los que estamos poniendo el cuerpo todavía, incluso contra el narcotráfico”, sostuvo y cuestionó: “¿Vos viste alguna denuncia de Macri o Lospennato a alguien?“.

Por otra parte, la exdiputada -que anunció que volverá a ser candidata- se refirió a quienes se pasaron de su espacio al oficialismo nacional y expresó: “Los que se plegaron a La Libertad Avanza no fuimos nosotros. Se expusieron a un destrato y a una falta de dignidad, pero no es un problema nuestro. Con lo del 6% a los jubilados no bajaron porque querían quedar bien con Milei. Con 300 mil pesos la gente no puede comer”. También habló de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, sobre quien dijo que siente cariño: “El día de la derrota [electoral] me pidió que la acompañe, me puse un vestido y fui. Te engaña y te miente, pero siempre voy a estar para ella”.

“Le voy a pedir al ministro de Economía [Luis Caputo] que no estafe a la gente. No le pida que salga a monetizar con el dólar a $1000. Están obsesionados con que no haya inflación, tienen que acumular reservas. Se van a morir los exportadores porque los costos en dólares internos son altísimos. Vamos a terminar muy mal, sean responsables”, continuó.

A su vez, Carrió definió a Juntos por el Cambio como una “desilusión” y contó que en las elecciones legislativas de 2019 muchos integrantes de la coalición quisieron “voltear” a Mauricio Macri. “Cuando perdimos la primaria y asumió la derrota, bajamos y todos le pidieron que entregue el poder. Pero volvió la militancia y logramos 10 puntos más. Pregúntenle a Rogelio Frigerio”, remarcó.

En este contexto, agregó: “Yo me iba de campaña en 2019 y Frigerio le daba plata a los gobernadores y los intendentes mientras yo estaba sola haciendo campaña. Nos estaban traicionando. Ese día, el discurso de Macri era de derrota, como si fuésemos a entregar el poder al otro día. Yo pedí salir y me lo prohibieron hasta que dije que sino rompía Juntos por el Cambio”.

En cuanto a definiciones, Carrió afirmó que siente “pena” por Milei y describió: “Es consciente en muchas cosas y tiene una decidida inconsciencia en otras. Necesita mucha ternura. Tiene una profunda soledad abismal. Los perros están encerrados y él está solo”.

Respecto a Cristina Kirchner aseveró que “debe cumplir su condena y devolver el dinero”, mientras que también se emocionó al ver su imagen. “Yo lo lamento profundamente porque hubiese preferido que fuera otra cosa. Lo digo de corazón. Me da mucha pena que se hayan vuelto corruptos y que hayan perdido oportunidades por cuestiones electorales”, manifestó.