Emilio Monzó dijo que el Gobierno “subestima al Congreso” y que Javier Milei “es el más narcisista de todos”

El diputado nacional Emilio Monzó participó en la noche del lunes del ciclo +Entrevistas, el programa que conduce Luis Novaresio por LN+, analizó la situación política argentina y puso la lupa sobre el presidente Javier Milei. “Es el más narcisista de todos”, dijo.

El legislador de Encuentro Federal destacó como “lo más urgente y coyuntural” que el oficialismo no tenga mayoría en el Congreso. “Es muy atípico y complicado”, opinó. En esa línea, planteó un interrogante: “Mi pregunta es si le interesa al Gobierno ir a buscar esa mayoría. Es un gobierno que subestima, que agrede al parlamento y que agrede hasta a sus propios aliados”.

Para ejemplificar, mencionó la agresión del mandatario hacia el presidente del bloque Miguel Ángel Pichetto, a quien llamó ignorante, y cuestionó los dichos del Presidente. “La única ideología que le puedo poner a Milei es la del odio, ni siquiera la liberal”, agregó.

Según planteó Monzó, Milei “muestra una inseguridad permanente” y “necesita ser considerado muy superior al resto; ser alabado permanentemente”. “Estas son primeas características, lo que van a tener como consecuencia es la falta de empatía con el otro porque el otro no existe. Cuando me decís el sistema, si el otro no existe, el sistema no existe”.

El presidente Javier Milei, en el Congreso Nacional Natacha Pisarenko - AP

Luego de describir al mandatario, el legislador opinó que “hay que mirar en un dirigente el temperamento más que la ideología”. Para Monzó, un Presidente debe mostrar “templanza”. Fue entonces que planteó una comparación con el expresidente Mauricio Macri. “Era una persona templada y sabía manejar el poder, lo que percibo de Milei es todo lo contrario. Quiero observar qué va a pasar en los momentos de crisis, si va a tener el suficiente temple para salir adelante y tomar decisiones acorde a la circunstancia”, planteó.

El miembro de la Cámara de Diputados quiso contextualizar cómo fue la llegada de Milei al poder y justificó el alcance que tuvo con la incertidumbre que vive la sociedad argentina. “En tamaña incertidumbre, las apariciones de personas con discursos simplistas, llenos de ira, de resentimiento, generan una gran atracción”, dijo. Y sumó: “La agresión permanente logra la atención en tamaña dispersión”.

Monzó también repasó la campaña electoral del año pasado, en la que Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta se midieron en una interna, a la que definió como “un chiquero” y cómo Sergio Massa utilizó esas diferencias y “promovió” al líder de La Libertad Avanza. “Milei siempre fue un medio para destruir al prójimo, y terminó siendo un fin para construir la Argentina, entonces ¿cómo cambiás esa cabeza que siempre estuvo pensada para destruir, para comenzar a construir?”, se preguntó el legislador de Encuentro Federal.

