Federico Sturzenegger anunció que los gastos de las universidades serán incluidos en el sistema de compras públicas para “tener más transparencia”

En medio del conflicto entre las universidades de todo el país y el Gobierno, el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció que en las próximas semanas se publicarán tres resoluciones vinculadas a los gastos de entidades de educación pública.

En primer lugar, el funcionario aclaró que las universidades son autónomas, lo que significa que pueden gastar su dinero en lo que quieran o consideren necesario. Sin embargo, destacó: “Pero son públicas, entonces, que tengan la libertad de decidir en qué gastar no quiere decir que la tengan para decidir cómo”.

De este modo, Sturzenegger informó este lunes por la noche, durante una entrevista con TN, que los gastos de las universidades serán incluidos dentro del sistema de compras públicas, con lo cual, la información quedará registrada. “Van a seguir decidiendo en qué gastar, pero deberán tener transparencia”.

Además, expresó: “Los salarios y los gastos van a tener que estar registrados en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) y vamos a suspender los contratos interadministrativos entre el sector público y las universidades”.

En tanto, el ministro remarcó la gestión del Gobierno respecto al veto universitario y a su empuje por auditar las universidades: “Fijate como dio vuelta la taba Javier [Milei]. Un debate que intentaba hackearlo y hacer un reclamo de aumento salarial se convirtió en una interpretación de cómo gastan. Vamos a salir de ese proceso con transparencia”.

“El conflicto empezó como una puja salarial, en la que el Presidente dejó claro que no está en debate la educación pública ni está en discusión que la universidad no sea arancelada”, consideró y volvió a especificar: “La universidad no es gratuita, es no arancelada. La pagan todos los argentinos”.

En este contexto, Sturzenegger argumentó: “Milei dijo que se le de a los docentes el mayor aumento salarial, se recompuso el gasto de financiamiento, que Alberto Fernández había congelado durante 14 meses. Lo que se pregunta es a dónde va el resto de la plata, si no es a los docentes ni para gastos de funcionamiento. Por eso pidió auditar y se transformó en un debate”.

A su vez, afirmó que Milei vetará “todo proyecto irresponsable que nos mande a la Argentina de la inflación”, en referencia a la ley de presupuesto universitario.

Sturzenegger insistió en que la universidad pública no es gratuita, sino no arancelada Colegio de Abogados

Por otra parte, el exsecretario de Política Económica se refirió a las reformas laborales y señaló que los argentinos están acostumbrados a esperar un permiso del Estado para actuar, aunque se trate de una actividad empresarial lícita e invitó a “sacar ese chip y abrazar esa libertad”.

“Uno de los puntos más álgidos de la reforma laboral es el tema de los juicios. Hay un punto central del conflicto que hace que la gente contrate muchos menos puestos de trabajo del que debiera. Nosotros en la Ley Bases pusimos un artículo en el que permitimos que las empresas y sindicatos pueden negociar cómo armar la relación laboral y cómo tratar la desvinculación con total independencia”, manifestó.

Luego, explayó: “El Presidente nos dijo que necesitamos una reforma laboral solo si iba a ser beneficiosa al mismo tiempo para el trabajador y la empresa. Si era a favor de la empresa y en contra del trabajador, no la quería. Ni viceversa. Los que somos economistas sabemos que en cada transacción voluntaria ganan los dos”.

Por último, Sturzenegger graficó que la Argentina “siempre se ahoga en su propio triángulo de las bermudas” y puntualizó que en cada vértice se encuentran los sindicatos, una casta empresarial y el partido peronista. “Ellos no quieren reformas porque están contentos con este marco y esta economía donde tienen un beneficio”, indicó.

