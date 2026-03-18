Pichetto busca ampliar el frente opositor y se reunió con el bloque de un exaliado de Milei

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto alimentó su seguidilla de conversaciones para avanzar en el armado de un amplio frente opositor al presidente Javier Milei con una reunión bonaerense con exaliados del jefe del Estado. Acompañado por Emilio Monzó, dialogó con legisladores provinciales que integran el bloque Unión y Libertad, conformado por dirigentes que fueron parte de La Libertad Avanza y tienen como principal referencia a Carlos Kikuchi, exarmador político del Presidente.

Pichetto y Monzó, se reunieron con los senadores bonaerenses Kikuchi, Sergio Vargas y Paola Ventura, y con el diputado provincial Martín Rozas, todos integrantes deL BLOQUE Unión y Libertad. Del encuentro también participó Silvana Vaccarezza, diputada monzoísta que integra la bancada UCR+Cambio Federal. El encuentro se desarrolló en la oficina del bloque Unión y Libertad en el Senado provincial.

Según se indicó en un comunicado de los protagonistas del encuentro, la reunión se produjo “en el marco de una agenda de diálogo con distintos sectores políticos que comparten la necesidad de construir una alternativa seria, amplia y con capacidad de gestión para la Argentina que viene”.

Ventura, Kikuchi, Vargas, Pichetto, Monzó y Vaccarezza, en el Senado provincial Gentileza Bloque Unión y Libertad

Fuentes de Unión y Libertad al tanto del encuentro indicaron a LA NACION que la figura de Kikuchi, como exarmador político de Milei, ”puede seducir a los desencantados con el Presidente".

Kikuchi fue el principal armador político de Milei durante la campaña de 2023. Organizó un tejido de alianzas que le permitió a La Libertad Avanza presentarse en 23 de los 24 distritos, asociada con partidos de alcance nacional, en momentos en que el sello libertario aún no se había constituido como partido político, algo que la estructura libertaria concretó para las elecciones de 2025. Se alejó luego de las PASO de 2023, disconforme con el acercamiento de Milei a Mauricio Macri. En el armado libertario, la salida de Kikuchi se complementó con el ascenso de Guillermo Francos, exjefe de Gabinete.

“El Chino”, como se apoda a Kikuchi, llegó a la banca de senador en 2023 como parte de las listas de La Libertad Avanza. En 2025, alejado del redil mileísta, conformó la alianza electoral “Unión y Libertad”, con la que participó de las elecciones bonaerenses de septiembre del año pasado, en las que no consiguió bancas.

Pichetto, la semana pasada, en San Nicolás junto a Tolosa Paz y Michel

En el Senado provincial, el bloque de Kikuchi, Vargas y Ventura apoyó proyectos del peronismo en algunas ocasiones. Una de las más trascendentes fue el voto positivo que otorgaron a la ley que restablece la reelección indefinida para legisladores provinciales y concejales, iniciativa que logró media sanción en el Senado provincial pero no avanzó en la Cámara de Diputados bonaerense.

A principios de marzo, el bloque de senadores que se reunió con Pichetto presentó un proyecto para incorporar la figura de la reiterancia delictiva al Código Procesal Penal bonaerense. Kikuchi, Vargas y Ventura finalizan sus mandatos en 2027.

Unión y Libertad también apoyó el pedido de permiso para solicitar deuda que hizo el gobierno de Kicillof. En el marco de esa negociación, Fernando Rozas, hermano del diputado Martín Rozas, fue designado director en el Banco Provincia.

Pichetto activó reuniones con referentes del peronismo para explorar una alternativa opositora a Milei. En ese contexto, resonó su visita a la expresidenta Cristina Kirchner, a fines de febrero, luego de más de diez años de distanciamiento. La semana pasada, Pichetto pasó por Expoagro, en San Nicolás, y se mostró con diputados de distinta procedencia en el peronismo, como Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel. Además, se reunió con los hermanos Santiago y Manuel Passaglia, intendente de San Nicolás y diputado provincial, que tienen un sello político propio, Hechos, con el que participaron de las elecciones de 2025 y pretenden repetir en 2027.