“En Formosa no se te ocurra criticar a Gildo Insfrán porque tu familia se queda sin comida”, la dura advertencia de Waldo Wolff

El diputado Waldo Wolff es muy crítico al evaluar la gestión del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, con quien sostiene que no puede consensuar dado que ambos representan modelos de país que “están en coalición permanente”. De esta manera, al conversar con Pendientes, por LN+, el legislador de Juntos por el Cambio cuestionó “la no alternancia” en el poder del mandatario provincial, quien ocupa dicho cargo desde 1995, y sentenció: “Nadie invierte en la provincia de Formosa, y no se te ocurra criticar a Insfrán porque tu familia se queda sin comida, porque él es el que te da de comer”.

Al referirse a la gobernación de Insfrán, Wollf resaltó que “es un ejemplo a seguir para el kirchnerismo y el peronismo”. Entonces, puntualizó que allí hay un “70 por ciento de empleados públicos” y que “un 95 por ciento de su presupuesto es coparticipación”. Y completó: “Insfrán gana, pero no le resuelve el problema a los formoseños. Por eso, sigue pidiendo más tiempo”.

Para el diputado opositor, la permanencia en el poder hace que no haya “democracia plena”. “Las promesas de campaña, cuando hay transparencia y alternancia, se terminan plasmando mucho más que cuando se perpetúan en el poder y te inauguran dos veces la misma canilla, de la que encima no sale agua”, graficó.

Del mismo modo, al referirse a la realidad en la provincia de Buenos Aires, consideró que “el proyecto del kirchnerismo es ‘conurbanista’”, dado que -según advirtió- este espacio “nuclea, casi la totalidad de sus votos, en el conurbano”.

Si bien el legislador reconoció que Juntos por el Cambio gobernó el territorio bonaerense durante cuatro años, en la gestión de María Eugenia Vidal, remarcó que hay municipios en los que el kirchnerismo y el peronismo “tiene gobiernos ininterrumpidos desde 1983″, y preguntó: “¿Cuánto tiempo necesitan para llevarle cloacas a la gente si 34 de los últimos 38 años gobernaron al tercio más pobre y postergado de la provincia?”.

En línea con esto, Wolff consideró que al poder de turno actual “le conviene que exista la pobreza”. Así, señaló que hay dos modelos de país, los cuales “no tienen consenso y están en coalición permanente”. En uno, explicó, rige “el cortoplacismo de una modela débil, la emisión y los barones del conurbano”; mientras que el otro se basa en “la meritocracia, que hoy está en tela de juicio, y en una moneda fuerte”.