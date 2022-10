Ernesto Tenembaum y la receta para su matrimonio de 30 años: “Algunos somos pájaros de jaula y otros no”

La noche del jueves, la pantalla de LN+ reunió a dos exponentes del periodismo actual. En su ciclo +Entrevistas, Luis Novaresio recibió a Ernesto Tenembaum, quien además de su colega es su amigo. Con él dialogó sobre la actualidad argentina, atravesada por las diversas posiciones políticas, causas judiciales y crisis económica. Entre el análisis y reflexiones, el invitado abrió su corazón y habló acerca de su vida personal, en la que definió los aspectos que considera cruciales en su día a día. Desde su rol de padre hasta su relación matrimonial, reveló cómo es la dinámica perfecta para su bienestar.

“En orden de importancia, soy un papá de hijos grandes. Soy una persona que vive una historia de amor fantástica durante 30 años. Soy un periodista, no sé si es bueno o malo pero me gusta mucho. Creo que soy un buen amigo. Creo que soy muy desprolijo, soy hincha de Estudiantes, que me importa bastante. Estoy hablado demasiado bien de mi”, expresó el entrevistado ante la pregunta de Luis Novaresio sobre quién es.

Ernesto Tenembaum habló sobre el amor, sus hijos y sus pasiones

Además, indicó que el convertirse en padre cambió su vida, ya que al atravesar diversas etapas junto al crecimiento de sus hijos vivió cambios personales. En ese momento, recordó el momento en el que vio el sentido de la paternidad en ojos de su propio padre: “Me conmovió mi viejo. Una vez estaba jugando con mi hijo nariz con nariz y mi viejo desde un costado dijo ‘qué lindo’ y yo percibí algo de él hacia mí. Hay pocas cosas más gratificantes”, aseguró con emoción.

Ernesto Tenembaum y Luis Novaresio protagonizaron una profunda charla en la pantalla de LN+ (Captura LN+)

Mientras mantenía una sonrisa al hablar de sus hijos, Luis Novaresio buscó ahondar sobre la historia de amor que su colega vive hace 30 años. “Si hablo más de esto, me matan”, anticipó el periodista en clara referencia a su esposa, y explicó: “Hace de su bajo perfil una religión”. Asimismo, pensó las palabras justas para describir su relación amorosa, con la premisa de reservar información en post de la posición de su pareja. “Te lo voy a decir de esta manera: uno hace lo que puede en la vida, por lo cual no hay recetas. Pero si yo te cuento lo que viví... la pareja estable con una persona que amás es el mejor de los formatos. Es mágico”, aseguró al hablar de su experiencia personal.

En ese sentido, y al referirse a las tres décadas ininterrumpidas al lado de su mujer, causó la curiosidad de Luis Novaresio que no dudó en indagar sobre la posibilidad de pensar en una pareja abierta o en el poliamor. Con gran sinceridad, Ernesto indicó que en alguna oportunidad fantaseó al ver alguna actriz o a alguien que lo atraía, por ejemplo en la calle, pero más allá de ese punto, no considera un vínculo distinto para no poner en riesgo el que tiene. “También, eso no se elige. ¿Por qué hay gente que es poliamorosa y gente que no? No tengo ni idea, hay un formato que uno va yendo. Te sale, algunos somos pájaros de jaula y otros no”, aseguró bajo la atenta escucha de su colega, que coincidió con sus palabras.

Ernesto Tenembaum y su relación con la muerte

Luego de más de 40 minutos de una sentida y profunda charla, al final de la entrevista, el periodista recordó a su amigo y quien fue su dupla periodística, Marcelo Zlotogwiazda, quien murió el 15 de octubre de 2019. Al hablar de él, señaló que su muerte tuvo una importante influencia en su día a día, ya que entre ellos había un gran antagonismo de pensamiento. “Era un tipo genial”, afirmó al mismo tiempo que aseguró que extraña mucho aquella amistad.

Ernesto Tenembaum y su vivió de la muerte

Respecto a su pensamiento sobre la muerte, fue contundente al citar una frase de un film infantil. “Existimos hasta la última persona que nos recuerda, como decían en la película mexicana Coco”, expresó. Sin embargo, indicó que su deseo es vivir 40 años más, para ver a sus hijos aún más grandes y así poder compartir todo con ellos. Asimismo, aseguró que la edad de 80 años le parece buena para vivir, aunque “a medida que te acercás, querés 10 años más”, agregó. Por último, señaló que resonaron en él las últimas palabras de César Mascetti -fallecido el 4 de octubre- en las que indicó una satisfacción al saber que estaba muriendo grande junto a la mujer que amaba.

