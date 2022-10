La reacción de Eduardo Feinmann al escuchar una nueva palabra en lenguaje inclusivo: “Xadres”

Este miércoles, en el habitual pase de LN+ entre Pablo Rossi y Eduardo Feinmann, los periodistas escucharon sorprendidos la lectura de un comunicado escrito con lenguaje inclusivo por los estudiantes del colegio Lengüitas. Pero el asombro de ambos conductores con respecto a esta manera de expresarse llegó a la cúspide cuando escucharon la palabra “xadres”, en referencia a “padres” y “madres”. “¿Perdón?”, preguntó Feinmann, completamente incrédulo y añadió: “¿Por qué no hablamos en jeringoso y nos dejamos de joder?”.

En el tradicional pase de LN+, los conductores de Hora 17 y El noticiero de LN+ estaban en comunicación directa con su colega Diego Lewen, que se encontraba en la puerta de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg, el establecimiento porteño popularmente conocido como “Lengüitas”. La noticia era que los estudiantes de esa institución levantaban la toma que llevaron adelante en los últimos días y que habían dejado un comunicado para agradecer a quienes los habían apoyado durante la medida de protesta.

La reacción de Feinmann al escuchar el nuevo término inclusivo: "xadres"

Lewen entonces se preparó para leer ese texto, pero advirtió: “Te quiero leer el comunicado que han hecho desde el centro de estudiantes en lenguaje inclusivo”. “Ah, qué lindo”, ironizó Feinmann de inmediato. “Sí, te lo leo ‘en fonética’ para que se entienda”, bromeó el cronista de exteriores y comenzó a leer: “Se realizó una votación democrática y legítima para definir la continuación de la medida de la toma, a pesar del impedimento del Ministerio de llevarla a cabo, a través de la persecución política de docentes, alumnes y xadres”.

“Xadres, con equis adelante, que es para padres y madres”, explicó Lewen, que se encontró con una expresión de asombro por parte de Feinmann desde el piso. “¿Perdón? Pará, pará, pará”, exclamó el conductor de El noticiero de LN+ y añadió: “¿Ahora le cambiamos la ‘p’ a padres? Antes eran solamente las vocales. ¿Ahora ya empezamos con las consonantes?”.

“Es el planeta Xanadú de Rodríguez Saá, qué se yo, estamos viviendo en el planeta Xanadú, esto me hizo acordar”, intervino Rossi, que se sumó a la sorpresa de su colega. “¿Por qué no hablamos en jeringoso y nos dejamos de joder, no?”, se preguntó, ofuscado, Feinmann.

Luego de 10 días, el Lengüitas levantó la toma y el comunicado que dejaron los estudaintes, en lenguaje inclusivo, fue leído por Diego Lewen en el pase entre Eduardo Feinmann y Pablo Rossi Fabián Marelli - LA NACIÓN

“Xadres, alumnes y xadres”, repitió Rossi. “¡Xadres! ¡Xadres!”, también repitió Feinmann, y luego alentó a Lewen a continuar con la lectura. El cronista procedió a leer. “Después, dice: ‘Es necesario que nos incluyan en todo lo que nos atañe como estudiantes secundaries con deseos autónomos y metas colectivas. Agradecemos de corazón a las familias y cooperadoras que nos apoyaron en todo momento, a les docentes, con su acompañamiento y al nivel terciario y por último a nosotrxs’, con la equis”.

“Esperá un poquito -reflexionó Feinmann-. ¿Por qué no le ponen la equis también a docentes? Y sí le ponen a xadres. ¿Por qué no ponen cloclentes?... y los cloclentes”.

“Estamos a lo mejor ante la creación de una tribu”, añadió, risueño, Rossi. “Y estos pibes van al Lengüitas”, expresó, con disgusto, Feinmann. “A lo mejor están fundando su propio idioma”, intervino nuevamente el hombre de Hora 17 y luego se dirigió a Lewen: “Bueno, Diego, vas a merecer un premio extra al intérprete del año”.

“Continúa si quieren, ¿eh?”, los animó el periodista desde la puerta del colegio de Palermo y siguió: “Dice: nosotrxs les estudiantes del lengüitas que logramos sostenernos unides y organizades. A pesar de todo conseguimos que el amor...’”.

“Amor es una palabra masculina. ¿No? No va la ‘e’ ahí”, preguntó el conductor de El noticiero de LN+, ya sobrepasado de ironía. “El amer. No. El amore”, dijo Rossi. “¿Y a la palabra pena le ponemos la ‘e’?”, bromeó con picardía Feinmann. “No se le puede poner la ‘e’ a cualquier cosa”, le aclaró su colega de Hora 17. “No, a cualquier cosa no. Vamos eligiendo. Le ponemos la ‘e’, la ‘equis’ o la arroba”, dijo Feinmann. “Andá a entenderlo, y si no lo entendés, mala suerte”, aseveró Rossi.

“Si no entendés sos un facho, sos de derecha. Si no entendés esta porquería sos de derecha, ¿no?”, sentenció el hombre de El noticiero. “Por eso Diego lo interpreta espectacular”, dijo Rossi. “¡Espectacular! Porque es de izquierda”, tiró Feinmann, con lo que provocó la risa de Lewen y de todos en el piso.

Un poco recompuesto de la risa, el cronista leyó desde el Lengüitas el final del comunicado: “A pesar de todo conseguimos que el amor conseguido en las aulas venza a las violentas circunstancias que atravesamos todo este tiempo. Esperemos que ese derecho no se nos sea quitado. Hoy más unidxs que nunca. Con cariño y fuerza el centro de estudiantes de Lenguas Vivas”.

“Bien. Faltó ‘Sinceramente’”, bromeó Feinmann, al hacer alusión al título del libro autobiográfico que escribió la vicepresidenta Cristina Kirchner. “A triunfar”, añadió, por su parte, Rossi. “Hasta la Victoria Secret”, remató Feinmann antes de felicitar a Lewen por su labor: “Bien, Diego. Impresionante”.

LA NACION