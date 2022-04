“Es una jugada muy fuerte”: Luis Novaresio analizó el pedido de Horacio Rodríguez Larreta al gobierno nacional

Luis Novaresio y los periodistas de LN+ analizaron el pedido del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para que el Gobierno nacional les quite los planes sociales a los manifestantes que acampan en el centro porteño.

“Estamos en un momento de inflexión con el tema de los piquetes, y es una jugada muy fuerte la de Horacio Rodríguez Larreta, que en lo personal yo saludo, de decir ‘el que acampa se queda sin plan’”, consideró Novaresio durante el pase de su programa Buen día Nación con el noticiero 8.30 AM, que conduce Luis Majul, junto a Débora Plager y Marina Calabró por la pantalla de LN+.

El mandatario porteño sostuvo este martes a la mañana: “Lo que pasó fue una extorsión, me da muchísima bronca, usan a la gente. ¿A alguien se le ocurre que la gente viene en forma espontánea? Los traen extorsionados de que si no vienen, les sacan el plan”. Sus palabras fueron en relación al acampe de la semana pasada, y cuestionó que las organizaciones “manejen” la entrega de ayudas sociales estatales.

“Lo peor es que usan a los chicos, los ponen como escudos, a las mujeres, para que no los desalojen. Son unos cobardes en usar a los chicos para eso, tendrían que estar en la escuela, no acampando, es una barbaridad”, planteó el jefe de Gobierno, y pidió al gobierno de Alberto Fernández “que les saque los planes sociales, que tienen como condición que los chicos vayan a la escuela. Los que estaban acá no estaban cumpliendo; hagan cumplir la ley, saquen los planes y van a ver que no vienen más”.

En este sentido, Majul se preguntó “qué hacían esos niños que tenían que estar en la escuela, y qué hacían esas madres, y qué hacía Juan Grabois, destituyente, hipócrita; qué hacían Máximo Kirchner y Pablo Mayano sacándose una foto”.

“La aparición de algunas figuras son la letra y la música de quienes están haciendo esto para jaquear al Presidente de la Nación”, manifestó Novaresio, y Débora Plager agregó en este sentido que los acampes son para jaquear “a los dos, a Alberto y a Rodríguez Larreta. Porque la jugada es muy clara, ellos fomentan los piquetes, incentivan la movilización y saben que eso genera mal humor”.

“Creo que Rodríguez Larreta tendría que tomar alguna medida más física y concreta”, pidió Plager. “Habrá que ver en qué medida es un relato y en qué medida es practicable, ¿se puede tomar nombre y apellido de 20 mil personas para actuar en consecuencia?”, preguntó Calabró.

“En el futuro se va a determinar si es una medida para la tribuna y para su electorado, que está recontra caliente, si dentro de 13 días, cuando sea el próximo acampe, hay una tarea de prevención y se evita que la gente pase”, finalizó Novaresio.