Horacio Rodríguez Larreta pidió al Gobierno que les quiten los planes sociales a quienes corten las calles

Convencido de que parte de la multitud de manifestantes que se nuclearon en el centro porteño para el acampe de las organizaciones de izquierda la semana pasada fue “extorsionada” a marchar para que no le quiten los planes sociales, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le pidió al gobierno nacional que los deje sin esos programas a quienes se suman a este tipo de protestas.

“Lo que pasó fue una extorsión, me da muchísima bronca, usan a la gente. ¿A alguien se le ocurre que la gente viene en forma espontánea? Los traen extorsionados de que si no vienen, les sacan el plan”, aseguró el mandatario de Pro, que cuestionó que las organizaciones “manejen” cómo se entregan estas ayudas sociales estatales.

“Lo peor es que usan a los chicos, los ponen como escudos, a las mujeres, para que no los desalojen. Son unos cobardes en usar a los chicos para eso, tendrían que estar en la escuela, no acampando, es una barbaridad”, planteó el jefe de Gobierno, que entonces presionó a la gestión de Alberto Fernández para que actúe: “Le pedimos al Gobierno que les saque los planes sociales, que tienen como condición que los chicos vayan a la escuela. Los que estaban acá no estaban cumpliendo. Hagan cumplir la ley, saquen los planes y van a ver que no vienen más”.

Incluso, el referente opositor solicitó que durante el próximo reclamo masivo el Gobierno corte los ingresos a la Ciudad para así evitar la llegada de manifestantes. “Nosotros vamos a tener una actitud muy firme, como el otro día”, aseguró Rodríguez Larreta después de que la Policía porteña impidiera que quienes protestaban corten las autopistas, entre reclamos por la actuación de los oficiales de parte de los dirigentes izquierdistas.

“Hay gente que podría conseguir un laburo y no lo toma para no perder el plan”

Las declaraciones del cambiemita llegaron después de un acampe multitudinario convocado por las agrupaciones sociales que no están alineadas con el Frente de Todos, en el que pidieron al Ministerio de Desarrollo Social nacional mayor asistencia y apuntaron contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y contra la suba de la inflación, entre otras. La Ciudad se vio involucrada ya que las carpas se dispusieron en el centro y afectaron el tránsito y la circulación del Metrobus.

El acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social, en el centro porteño Gerardo Viercovich - LA NACION

Ayer, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, también se pronunció contra las organizaciones y pidió que encuentren otra forma de protestar. “Basta de apretar a los argentinos”, les dijo a los piqueteros, en una postura poco convencional en las filas oficialistas.

En tanto, el titular del Ejecutivo capitalino consideró necesario aplicar una reforma en el sistema de planes sociales porque -según dijo- “atentan contra el laburo” y así revivió una vieja discusión sobre este tema. “Hay gente que podría conseguir un laburo y no lo toma para no perder el plan”, entendió y planteó un ejemplo para sustentar su visión: “El otro día estaba reunido con un grupo de gastronómicos de Palermo. Me decían que no consiguen laburantes porque la gente les decía que si toman el trabajo pierden el plan”.

El comienzo del acampe Fabián Marelli - LA NACION

“Pedimos que actúen con firmeza. No más violencia”, insistió Rodríguez Larreta a la gestión frentetodista, con la que desde la Capital tienen varias discusiones abiertas.

Bienes personales

Con la coparticipación como tema central de la disputa, ahora el jefe de Gobierno está disconforme con el revalúo inmobiliario que incrementará el número de contribuyentes de bienes personales en la Ciudad. Entonces, volvió a quejarse por las políticas nacionales y las tildó de improvisadas. “Pretenden que los contribuyentes porteños paguen muchísimo más y no nos dan nada a cambio”, sostuvo el mandatario de la Capital, quien dijo que así la administración de Fernández “atenta contra el federalismo”.

“Hace un par de semanas se cuadruplica el valor fiscal de los inmuebles de la Ciudad, eso impacta directamente en bienes personales. Es una medida totalmente arbitraria y discriminatoria. En el resto del país el aumento acompaña la inflación, en la Ciudad quieren aumentar 500%. Los que pagan bienes personales tienen que multiplicar por diez el pago del impuesto, es una barbaridad”, dijo.

Como ya había hecho en Twitter anoche, Rodríguez Larreta cuestionó que además este es un gravamen que no se coparticipa. “Aunque quieran seguir perjudicando a la Ciudad, rompiendo el federalismo, atentando contra millones de argentinos, nunca vamos a parar de defenderlos, como en la Corte la coparticipación, lo mismo con esto”, advirtió y contó que ayer enviaron una carta a la AFIP “dando argumentos técnicos y jurídicos intachables” para que esta medida se retrotraiga. “No se puede actuar con tanta arbitrariedad, hay que planificar”, indicó.