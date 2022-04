El duro análisis de Tenembaum sobre el regalo de Cristina a Alberto Fernández: “Dicen que no termina el mandato”

Ernesto Tenembaum afirmó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le regaló a Alberto Fernández el libro de “Diario de una temporada en el quinto piso”, escrito por el sociólogo Juan Carlos Torre, para “decir que el Presidente no va a terminar su mandato”.

El periodista sostuvo que “es la tercera vez que del lado del cristinismo dicen que Alberto Fernández no termina el mandato”, y criticó en términos muy duros la actitud de la vicepresidenta por hablar de internas y temas personales durante el acto por los 40 años de la guerra de las Malvinas.

Además de ser la fecha con la que se conmemora la reivindicación de la soberanía de Malvinas, el 2 de abril también es el cumpleaños del presidente Fernández; por eso, la vicepresidenta le obsequió al mandatario el libro de Torre que relata las turbulencias económicas que atravesó el gobierno de Raúl Alfonsín que desembocaron en su salida anticipada del gobierno.

Cristina Kirchner en el acto en el Congreso por los 40 años de la Guerra de Malvinas. Senado

“Hay un nivel de desubicación de tiempo y espacio que es muy grave; pase lo que pase, ella termina hablando de sí misma”, dijo el conductor de Ahora quién podrá ayudarnos (Radio Con Vos), refiriéndose al discurso de la presidenta del Senado en el Salón Azul del Congreso de la Nación. “El contexto no importa, ella habla de su propia obsesión”, agregó.

“El libro que le regaló Cristina a Alberto es un librazo; para el que le interesa la política es espectacular. Cuenta cómo el gobierno de Raúl Alfonsín acuerda con el FMI y termina yéndose antes de tiempo en medio de saqueos e hiperinflación después de que el Fondo Monetario, con el que había acordado, le suelta la mano. Eso es lo que le manda Cristina a Alberto, y en el discurso dice que es de una extraordinaria actualidad”, reseñó el periodista, indignado por la actitud de la vicepresidenta durante un acto “de mucho dolor” como es el aniversario por Malvinas.

“Es la tercera vez que de fuentes cristinistas sale la versión de que Alberto se va antes de tiempo; la primera vez fue Leopoldo Moreau, cuando Alberto estaba por anunciar el acuerdo con el Fondo y también se refiere al mismo libro”, dijo Tenembaum y reseñó el trabajo del exasesor del exministro de Economía de Alfonsín, Juan Vital Sourrouille.

“Parte del plan de estabilización del ministro de Alfonsín consistía en acordar con el FMI. ¿Por qué hablamos de eso? Porque el libro que Cristina le regala a Alberto es un libro que cuenta esa historia. Está escrito por un sociólogo muy prestigioso que acababa de volver del exilio que fue llamado por Sourrouille. El va grabando todas sus memorias. Las cartas que envía. Y la cuarentena lo ayuda a compilar todo el material y hace un libro. Es apasionante para los que nos interesa la política económica”, consideró Tenmebaum. “Es un libro para regalar, pero si sos Cristina no lo hagás público porque queda como que lo estás anticipando”, añadió.

"Por donde lo veas, muestra lo mal que está Cristina y el daño que le ha hecho al gobierno desde el día que arrancó", dijo Ernesto Tenembaum Archivo

“La lectura que hace Cristina es opuesta, dice que tenía razón Bernardo Grinspun (ex ministro de Economía, antecesor de Sourrouille en el cargo, y partidario no de acordar con el FMI). Y es la tercera vez del lado de Cristina se dice que Alberto no termina su mandato. Esta vez fue Cristina, la otra vez Moreau y en el medio, una que pasó desapercibida, que fue una nota de Horacio Verbitsky de hace 15 días, que cuenta cuando un asesor de Cristina le dice que ‘en un mes esto vuela por el aire’”.

“Y todo esto pasó en el acto por los 40 años de Malvinas y muestra una dificultad muy seria. Que una vicepresidenta diga que el Presidente no termina su mandato no está bien para un país; que una vicepresidenta diga ‘no digan que soy mala’ cuando estás siendo muy mala públicamente es un contrasentido, y que diga eso en un acto por Malvinas es una falta de respeto. Por donde lo veas, muestra lo mal que está Cristina y el daño que le ha hecho al Gobierno desde el día que arrancó”, finalizó.