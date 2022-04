Fuerte cruce entre Pablo Rossi y el Secretario de Salud de Morón por la campaña de drogas: “Usted es un ineficiente”

Pablo Rossi protagonizó al aire de Hora 17 (LN+) un fuerte cruce con el Secretario de Salud de Morón, Martín Latorraca, a raíz de los polémicos folletos que repartió el municipio con “consejos” a la hora de consumir drogas.

En las últimas horas, se viralizó a través de las redes sociales un flyer en el que la Dirección de Políticas para Juventudes de la intendencia de Morón enumeraba una serie de consejos sobre el consumo responsable de drogas. “Cocaína/pastillas: andá de a poco y despacio. Tomá poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo”, se lee.

El fuerte cruce entre Pablo Rossi y el Secretario de Salud de Morón

El folleto por “si salís de joda” fue repartido en uno de los tantos stands del festival La Minga que organizó la Dirección de Juventud de la comuna, según confirmaron desde el Gobierno local a LA NACION y agregaron que próximamente enviarían un comunicado al respecto.

En Hora 17 repasaron la noticia y se comunicaron con el Secretario de Salud del municipio bonaerense para conocer su versión de los hechos. Según Latorraca, a partir de la viralización del folleto se “descontextualizó una política pública queriendo dar a entender que desde el municipio se promueve el consumo, lo que está muy lejos de lo que se hace día a día en las distintas áreas del municipio”. Y explicó que la circulación de estos volantes se enmarca “en un programa municipal de reducción de riesgos y daños asociado al consumo de sustancias psicoactivas”.

“La realidad está muy lejos de lo que por ahí todos nosotros deseamos y nos muestra que existe una situación de consumo. Nosotros lo que entendemos que no tenemos que hacer es ocultarla, esconderla abajo de la mesa. Entonces tratamos de dar información donde sabemos que existe ese riesgo de consumo problemático, que muchas veces puede incluso ocasionar la muerte”, sostuvo el funcionario.

El polémico folleto sobre consumo de drogas que repartió el municipio de Morón (Foto: Instagram @juventudes.munimoron)

Sin embargo, Rossi no se dio por satisfecho con esa posición y cuestionó a Latorraca por la comunicación del folleto. “¿Han emitido algún papel que diga ‘no te drogues, la droga mata’?”, le preguntó al funcionario municipal y señaló que la redacción del panfleto da por hecho que la persona se va a drogar. “No le está diciendo ‘no te drogues’, la comunicación es diferente”, apuntó.

“Hacemos un trabajo muy grande en la prevención. Este flyer en particular está orientado a una población que entendemos que hay mayor riesgo de consumo”, se defendió el funcionario y el periodista le repreguntó: “¿Cómo detecta que la población a la que usted le reparte ese flyer está absolutamente convencida de que se va a drogar?”.

“Porque trabajamos todos los días cerca de la comunidad y sabemos que en la juventud de Morón y de todo el país, y en todos los países, hay mayor riesgo de consumo”, afirmó Latorraca. “No, no, no, deme datos. Perdoneme, usted es un Secretario de Salud, usted tiene que tener datos”, lo interrumpió Rossi. “¿Dónde están los datos?”, insistió.

“Es algo que se sabe en todo el mundo”, relativizó el funcionario municipal. “Perdoneme, usted es secretario de Morón, no me hable del mundo”, lo cruzó el conductor de Hora 17. “De un funcionario de salud yo no quiero que niegue ni que afirme, yo quiero que contribuya a la salud pública. Si usted le dice a un joven ‘drogate, pero de a poquito’, ‘si vas a drogarte, empezá de a poco’, usted como funcionario de salud no le está cuidando la salud, usted está simplemente casi orientándolo para que vaya de a poco a drogarse. ¿Usted entiende eso?”, le preguntó Rossi.

“No, para nada, está muy lejos. Lamento que usted no lo pueda entender”, le respondió Latorraca. “¿Yo no lo puedo entender?”, se preguntó el periodista y continuó subiendo el tono de la discusión. “Discúlpeme, pero usted es un ineficiente importante. Gracias por el diálogo”, sostuvo Rossi al cierre de la entrevista. “Y usted, aparte de todo, es un irrespetuoso. Pero vamos a seguir trabajando por los vecinos de Morón, quédese tranquilo”, dijo el funcionario. “Le deseo mucho éxito en su trabajo, no por los chicos de Morón, pobrecitos”, cerró el conductor.

Polémica por el increíble “consejo” a los jóvenes de la Municipalidad de Morón sobre la cocaína

El polémico folleto que fue repartido por la Dirección de Políticas para Juventudes de la intendencia de Morón, en el que se sugiere sobre el consumo responsable de drogas, comenzó a circular en las últimas horas a través de las redes sociales.

Distintos dirigentes de la oposición se mostraron enojados con la publicación que fue entregada a los vecinos de Morón y otros asistentes que participaron el domingo de un evento gratuito organizado por la propia intendencia, a cargo de Lucas Ghi, en un predio de Castelar.

"Tomá poquito": el mensaje a los jóvenes de la Municipalidad de Morón

Luego del revuelo causado, la Municipalidad emitió un comunicado donde justifica los hechos y asegura que el mensaje se enmarca en una política pública. El objetivo era “transmitir a la población usuaria conocimientos acerca de los procedimientos adecuados para minimizar los riesgos y daños inherentes al consumo”.

“El Municipio de Morón informa que los mensajes allí incluidos se enmarcan en el Programa de Reducción de Riesgos y Daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales, que lleva adelante la comuna”, detallaron desde la Municipalidad, a cargo de Lucas Ghi.