Eduardo Feinmann, picante sobre la crisis de Boca: “Si trae a ese técnico, rompo el carnet”

Este jueves, en el habitual pase entre Pablo Rossi y Eduardo Feinmann en LN+, ambos periodistas dejaron por un rato los temas políticos y abordaron la crónica deportiva para hablar de la crisis futbolística que atraviesa en estos días Boca Juniors. Quien se mostró más afectado por el mal momento del equipo de La Ribera fue el conductor de El noticiero de LN+, fanático de ese club, que no escatimó críticas hacia el plantel y que, al escuchar el rumor de quién podría ser el futuro DT boquense, señaló sin vueltas: “Si viene ese técnico, rompo mi carnet, lo corto en cámara”.

De forma poco habitual, Pablo Rossi abrió el pase con su colega Feinmann con una alusión a Boca. “¿Hay noticias de Boca? Lo veo a Edu y pregunto”, dio el conductor de Hora 17. “Juega horrible”, resumió el conductor de El noticiero sus ‘noticias’ sobre el conjunto xeneize.

“Me dijeron que dijiste algo muy fuerte”, lo azuzó Rossi, a lo que Feinmann contestó: “¿Qué juega horrible Boca? Hablé del no presidente, del no vicepresidente de Boca”. “No. Peor: dijiste que si viene un técnico vos rompés el carnet”, le aclaró Rossi. “¡Ah! -reaccionó Feinmann y añadió-: Si viene (Marcelo) Bielsa, porque hoy sonaba Bielsa como posible técnico de Boca, yo, acá, en cámara, corto mi carnet. Te juro por Dios”.

Eduardo Feinmann se refirió al DT que sería el reemplazante de Sebastian Battaglia y señaló: "Si viene, rompo el carnet" Julián Álvarez - télam

“Entonces, si Marcelo Bielsa...”, comenzó a decir el conductor de Hora 17, pero antes de terminar su enunciado, Feinmann lo interrumpió y lo dijo con sus propias palabras: “Si llegan a contratar al vendehumo en Boca, yo rompo mi carnet. Lo corto en cámara”.

“Es una apuesta muy fuerte. ¿Y si lo hacen?”, lo siguió chuzando Rossi. “Que lo hagan, no hay ningún problema. Dejo de ver a Boca por televisión, no voy nunca más a la cancha, Boca me deja de importar. Ya me importa poquito. Si es un desastre, una banda”, respondió Feinmann.

“¿Para vos sigue (Sebastián) Battaglia?”, preguntó Rossi en referencia al DT actual del xeneize, que está envuelto en varios rumores que dicen que estaría cerca de abandonar su puesto. Luego, reformuló su consulta: “Pero perdón, ¿Es Battaglia o es el Consejo del Fútbol (de Boca)?”.

“Buenos consejos no estarían dando, la verdad -respondió Feinmann, con ironía-, porque el equipo, como diría un amigo mío, juega para el or... En el barrio de Belgrano se dice así: el equipo juega como el or...”.

Entonces, Rossi se rió del exabrupto emitido por su colega y quiso minimizarlo, diciendo que en realidad, la palabra proferida por él se refería al término ‘huerto’, en italiano.

“Bueno, esto fue para romper el hielo con Eduardo”, trató de cerrar el tema Rossi, siempre con una sonrisa, a lo que Feinmann le dijo: “Gracias. Te agradezco mucho. Ves que me das manija...”. Poco después, los periodistas hablaron también de la derrota de River y el mal momento de Independiente. Hasta que finalmente, el conductor de El noticiero de LN+, cerró: “Che, ¿esto se ha convertido en un programa deportivo?”, un comentario que provocó la risa de todos en el estudio.