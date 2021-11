“¿Gobierno de científicos?”: el irónico comentario de Jony Viale

“Me acuerdo cuando Alberto [Fernández] se presentó en sociedad como el presidente de un Gobierno de científicos. Quedó demostrado: no solo no es un Gobierno de científicos sino que son un Gobierno de mentirosos”, sentenció, en el arranque de su programa +Realidad (LN+), Jony Viale. “Kirchnerismo puro, populismo puro. Los hechos no importan. Ideología mata realidad”, completó.

Sus palabras iniciales dieron el pie para un repaso de las declaraciones que distintos funcionarios tuvieron en estos primeros dos años de mandato. Santiago Cafiero con el vacunatorio VIP, Martín Guzmán advirtiendo que la inflación sería del 29%, Sabina Frederic indicando que “no son muchos los robos” sino que los “medios de comunicación los hacen visibles” e incluso Aníbal Fernández asegurando que hechos como el del kiosquero “suceden en todas partes del mundo” fueron apareciendo en el listado.

“El Gobierno es una mentira atrás de la otra”, comentó el periodista y, párrafo aparte, le dedicó algunas palabras a la ministra de Salud con el conflicto por la vacuna Sinopharm en chicos de entre tres y 11 años. “Es muy complicado mentir con algo así. La mentira es permanente: con la inflación, la inseguridad, los piquetes y también con algo tan sensible como las vacunas para los chicos”, reflexionó.

Conforme fue avanzando en su análisis, repasó otros hechos donde las declaraciones de los funcionarios no se condijeron con los datos de la realidad y, nuevamente, volvió a arremeter con furia. “Mienten en todas las áreas, en todos los temas”. Para continuar, citó a Victoria Tolosa Paz cuando expresó que Rogelio Frigerio había sido ministro de Producción. “Cuatro veces lo dijo. Rogelio Frigerio nunca fue ministro de la Producción de Macri; era ministro del Interior”, la corrigió.

“¿Cuál es mi punto? Demostrarte que mienten en todos lados. Mienten en cosas graves como la inseguridad, la inflación o el Covid y mienten en cosas más chicas para confundir, empantanar, molestar y chicanear. Dicho esto ¿Por qué no mentirían también con el resultado de las elecciones?”, continuó.

Para cerrar, comparó la situación del país con la película “Goodbye Lenin”, aquella que narra la historia de una mujer fanática del Partido Comunista que entra en coma y despierta años después de la caída del Muro de Berlín. “Eso está pasando. Goodbye kirchnerismo. No lo quieren ver, no lo soportan entonces mienten e incluso algunos fanáticos se autoconvencieron de que ganaron”, cerró Jonatan su exposición.