Conrado Estol, neurólogo: “Ver bien y oír bien disminuye el riesgo de demencia; el aislamiento que produce no escuchar a

En una entrevista exclusiva para LA NACION, el médico neurólogo Conrado Estol brindó definiciones fundamentales sobre la nueva longevidad, un fenómeno que transforma la biología humana y redefine el concepto de envejecimiento.

Durante el encuentro, el especialista puso énfasis en una deuda estructural: la disparidad entre la extensión de la vida y el mantenimiento de la salud, ya que gran parte de la población atraviesa sus años finales con limitaciones físicas o cognitivas. “Dos tercios de las personas llegan y pasan sus últimos 10 años de vida en mal o muy mal estado de salud”, detalló Estol citando la realidad observada en consultorio.

Para revertir este cuadro, el neurólogo destacó que la clave reside en la prevención temprana, específicamente a través del cuidado de los sentidos: “Ver bien y oír bien disminuye el riesgo de demencia; el aislamiento que produce no escuchar aumenta el riesgo de deterioro cognitivo”.

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Según el experto, la hipoacusia es una condición común tras los 70 años y suele ser subestimada, provocando un aislamiento social que, a su vez, acelera la pérdida de funciones cerebrales. De igual modo, la corrección visual temprana, como la cirugía de cataratas, es esencial para mantener la conexión con el entorno.

Los siete pilares para una longevidad saludable

El neurólogo resaltó que la clave para una longevidad plena no reside en soluciones mágicas, sino en la adopción sistemática de siete pilares de hábitos saludables: “En los últimos 10 años empieza a cambiar este concepto de expectativa de vida y expectativa de salud”, dijo.

La clave radica en entender que la biología humana permite llegar a los 80 o 90 años en un estado impecable, si se cumplen los pilares fundamentales del bienestar diario.

Y siguió: “Los siete pilares [para una vejez saludable] son: controlar el estrés, mantener tus vínculos sociales, dormir de forma correcta, cero cigarrillo, moderar el alcohol, nutrición sana y ejercicio”.

Conrado Estol sostuvo que uno de los pilares fundamentales para una longevidad saludable reside en hacer ejercicio

Más allá de estos hábitos, el profesional de la salud subraya la importancia del propósito de vida y asegura que “mantener optimismo o una visión positiva” es crucial y no debe considerarse un cliché.

En esta línea, advirtió contra el estigma de la jubilación temprana y la pasividad y señaló que, contrario a la creencia popular, la mayor parte de los negocios exitosos son iniciados por personas mayores de 60 años: “No tenés que decir, tengo 75, a ver qué hago, me pongo a ver telenovelas toda la tarde. No. Tenés que mantenerte activo”, enfatizó.

“¿Qué importa el número que corresponde a tu edad cronológica? Hay gente de 30 que podría decir que es vieja, como usando términos antiguos", concluyó.