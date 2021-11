Jony Viale y Eduardo Feinmann le aplicaron el “VAR” a Máximo Kirchner: “¿Qué iba a aplaudir?”

El pase de este lunes entre Eduardo Feinmann y Jony Viale en LN+ estuvo cargado, como se veía venir, de todo lo que dejaron las Elecciones Legislativas. Los conductores aprovecharon y analizaron las palabras de los dirigentes del oficialismo, que hablaron de triunfo.

El primero en sacar el tema fue Feinmann, quien tomó lo dicho por Leandro Santoro, el candidato a diputado del Frente de Todos en la Ciudad. “¿Dónde está el gran triunfo? Quizás es un gran triunfo con respecto a Milei, a la Izquierda”, dijo mientras de fondo le proyectaban la victoria arrasadora de María Eugenia Vidal, que logró el 47% de los votos.

“¡Pero vos no te comparás con el tercero, te comparás con el primero!”, le aclaró Jony Viale, a lo que Feinmann le agregó, con astucia: “Santoro dice que fue un triunfo histórico, no sé dónde, quizás en sus sueños”.

El VAR de Máximo Kirchner

En tono de broma, Jony continuó: “Esto es una gran autopercepción. Yo me autopercibo un vaso. Él se autopercibe ganador, es una falta de respeto de tu parte que no lo consideres”. Como era de esperar, Feinmann se subió a la gracia: “Yo me autopercibo una caja. Me levanto y me miro al espejo y digo: ‘Es una caja chiquita’”.

El VAR de Máximo Kirchner

Tal como habían hecho en otras oportunidades, Jony Viale le llevó a Feinmann un juego: le aplicaron el VAR al diputado Máximo Kirchner en su aparición en el acto de cierre de jornada electoral de Frente de Todos.

“Te hice el VAR. Vos lo pediste. Yo soy fan tuyo, por eso...”, dijo el conductor de +Realidad antes de pasar al aire el momento en que Alberto Fernández dice: “Por eso les pido, que el próximo miércoles, que recordamos el Día de las militancias, llenemos la Plaza de Mayo y festejemos este triunfo como corresponde”.

Acto seguido, se vio que Axel Kicillof y Sergio Massa aplaudían en sintonía con el público. Sin embargo, Máximo Kirchner no lo hacía y mostraba sus manos entrelazadas.

“¿Viste la actitud con la cabeza, que hace como diciendo ‘de qué está hablando’?”, analizó Feinmann, a lo que Jony sumó: “Parece hasta racional”. “Sí, hasta parece Churchill. ¿Qué aplauden?”, arremetió su colega.

Finalmente, el conductor de +Realidad cerró: “Está bien que no aplauda, es lógico, ¿qué vas a aplaudir? ¿El triunfo? ¿Cuál?”.