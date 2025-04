Guillermo Francos dijo cuándo viajaría Milei a Roma y dio detalles de la relación que mantuvo el papa con el Presidente

En medio de la conmoción por la muerte del papa Francisco, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo cuándo se estima que Javier Milei viaje a Italia para despedir al pontífice. Además, dio detalles sobre el vínculo que mantuvieron Jorge Bergoglio y el presidente argentino.

“El viaje del Presidente sería el jueves por la noche”, afirmó Francos en LN+, aunque no brindó más detalles porque el gobierno nacional está sujeto a la confirmación de la embajada argentina en Italia de las fechas en las que se realizará el homenaje póstumo a Bergoglio, tal como informó LA NACION.

Tras el fallecimiento del sumo pontífice, el Presidente decretó siete días de duelo nacional y decidió que viajará a Roma en los próximos días. En este contexto, esta mañana se reunieron en la Casa Rosada la secretaria general, Karina Milei; el asesor presidencial Santiago Caputo, el portavoz Manuel Adorni; el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y el subsecretario Eduardo “Lule” Menem para definir los detalles del viaje presidencial, el cual será “austero”. Además detallaron que la comitiva que acompañará el mandatario no será numerosa.

Por su parte, Francos se refirió a la relación que mantuvieron el jefe de Estado y el papa, quienes a pesar de las disidencias en ciertas cuestiones se reunieron en el Vaticano. “El Presidente lo invitó a la Argentina. Más allá de las diferencias todo quedó zanjado. Cuando fuimos allá, ellos tuvieron un encuentro de más de una hora en la que hablaron de muchos temas. En un momento, después de haberlo recibido, Francisco se corrió de su recorrido para darle un abrazo a Milei. A mí me dijo unas palabras que me llegaron al corazón”, contó.

En tanto, el jefe de Gabinete elogió la figura de Francisco, sostuvo que dejó un legado que “trasciende” y subrayó: “La muerte física de Bergoglio y la enorme imagen que trascendió nos puede unir en el sentimiento. Las diferencias políticas y el debate quizás no cambien, pero eso no quiere decir que el pueblo no pueda estar unido”. Además continuó: “El papa no está sujeto a ninguna grieta y ese era uno de los motivos por los cuales no volvió. Esto debería unirnos como pueblo, que era el deseo de Francisco”.

“Hoy es un día de enorme tristeza, no solo porque murió un papa, sino también porque hemos perdido seguramente por única vez a un papa argentino. Algo imprevisible. Cuando era chico tuve el privilegio de conocer a Bergoglio, yo estaba en el secundario. Yo mismo veía a un hombre de mucha sensibilidad y eso era una característica poco común", relató Francos.

El jefe de Gabinete despidió a Francisco en la mañana del lunes, cuando se conoció la noticia de su deceso. Francos publicó un sentido mensaje en su cuenta de X, donde manifestó: "Hoy el mundo despide a un ser humano extraordinario. Conocí a Jorge Bergoglio cuando aún no era sacerdote ordenado, sino mi prefecto de año y profesor de literatura y psicología en el Colegio del Salvador. Desde entonces, tuvo un impacto profundo en mi vida y en mi formación personal".

“Nuestros caminos volvieron a cruzarse muchas veces: en la universidad, cuando fue provincial de los Jesuitas en la Argentina, luego como arzobispo de Buenos Aires y, ya como Pontífice, lo visité en tres ocasiones en Roma”, continuó y remarcó que el papa cambió la historia de la iglesia para siempre “con su humildad”.

En tanto, indicó: “Despojado de la vieja opulencia papal, su cercanía y compasión hacia los que sufren ha dejado una huella indeleble. Su vida fue testimonio de una profunda humildad. Los argentinos tenemos que estar orgullosos de su grandeza. Jorge Bergoglio siempre será nuestro papa Francisco”.

