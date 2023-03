Habló la periodista que tuvo un entredicho con Aníbal Fernández: “Desconoce lo que pasa en la ciudad”

escuchar

Este miércoles, el ministro de seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, protagonizó un polémico episodio con la periodista rosarina Micaela Ramírez, quien lo interpeló por la falta de respuestas ante los constantes problemas de inseguridad que atraviesa la ciudad, golpeada por el narcotráfico.

Luego de un intercambio de pareceres, Fernández descalificó a la periodista: “No me califiques la tarea... usted no sabe nada de lo que estamos haciendo nosotros ni a qué venimos”. En diálogo con LN+, María Laura Santillán entrevistó a Ramírez, quien trabaja en Radio Boing, y expresó cómo se dio esta situación.

Aníbal Fernández en Rosario: "Es imperioso que nos metamos en cada lugar y lleguemos al hueso"

“No es la primera vez que nos acercamos a una conferencia que da el ministro de Seguridad en la ciudad de Rosario. La primera fue en noviembre del año pasado, cuando me trató de irrespetuosa por preguntarle por qué tardaron un año en llegar las Fuerzas Federales”, graficó la periodista rosarina mediante una comunicación virtual.

Y siguió en su postura de relatar cómo fueron los sucesos: “Ayer, en Buenos Aires, él sale de una reunión y dice que la Gendarmería no tenía que estar en Rosario luego de tener una reunión entre las fuerzas federales y la Policía de la ciudad. Rosario no tiene autonomía en materia de seguridad. No tiene policía. El ministro de seguridad desconoce lo que pasa en la ciudad”.

Habló la periodista que a la que Aníbal Fernández le dijo: “Usted no sabe nada”

Ante las consultas de Santillán, la periodista puntualizó en el detrás de escena de la contestación de Fernández: “Vino a la ciudad a presentar 400 gendarmes después de lo que ocurrió y solamente se podía acceder a él con cinco preguntas, de las cuales dos eran de canales de Rosario. El resto no podía preguntar. Cuando terminó la conferencia, de la que no me dejaron participar por no estar anotada, Aníbal le dice a su equipo de prensa que me alcance el micrófono y ahí le hago la pregunta donde recibí el maltrato”.

Luego continuó sobre el peligro que existe en las afueras de Rosario, más precisamente en el barrio Los Pumitas, donde fue asesinado Máximo Gerez, un chico de apenas 12 años. “Tardaron cuatro horas en hacer una presentación donde gastaron plata en una grúa para filmar y todo el protocolo por el acto de la presentación de los nuevos agentes federales. Lo que me pregunto es por qué no fueron directamente al barrio Los Pumitas donde hace más de 24 horas los vecinos están siendo amenazados. Aníbal Fernández no conoce Rosario y tilda a los periodistas, más si somos mujeres del interior, de irrespetuosas, de no conocer la situación”, finalizó.

LA NACION