“Hay un discurso de odio contra Messi”: el contundente mensaje de Eduardo Feinmann

Este viernes, en el pase de LN+, Eduardo Feinmann y Pablo Rossi analizaron la situación violenta que se vive en Rosario en torno a la inseguridad. Tras la balacera al supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, el conductor de El Noticiero criticó la postura que adoptaron algunos actores políticos y cómo repercutió la foto que se sacó el jugador del Paris Saint Germain con el expresidente Mauricio Macri.

“Están chochos con la balacera, con el mensaje mafioso a Messi. Aunque las hipótesis que se manejan vienen por el lado de las fuerzas de seguridad o los problemas que existen entre las barrabravas de Newell’s o Rosario Central, ellos se alegran”, detalló Feinmann en referencia a la militancia oficialista.

Al presentar el tema, Rossi acotó: “Es el gen K que absorbieron muchos jóvenes”. De inmediato, con el foco puesto en el capitán de la selección argentina, el conductor de El Noticiero puntualizó: “Desde que apareció la foto de Messi con Macri, los medios hegemónicos K no dejan de denostarlo y de decirle barbaridades como ‘te lo mereces’, ‘qué lastima que no estabas’. Otros periodistas minimizaron el hecho al aclarar que era de madrugada y que no querían matar a nadie. Se ponen del lado de los narcos, esta gente no tiene límites”.

Por último, Feinmann explicó que el modus operandi del kirchnerismo es esquivar la responsabilidad y añadió que “se lavan las manos” al ver un problema de tanta complejidad como es el de la inseguridad en la provincia de Santa Fe.

