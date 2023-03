Violencia narco en Rosario: Aníbal Fernández cruzó a una periodista tras presentar a los nuevos agentes federales

escuchar

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, protagonizó un fuerte cruce con una periodista este miércoles en la ciudad de Rosario, donde encabezó un acto de presentación de los nuevos agentes federales que anunció ayer el presidente Alberto Fernández.

La dicusión tuvo lugar en el marco de una rueda de prensa en la que la reportera de Radio Boing, Micaela Ramirez, tomó el micrófono y expresó: “Quería consultarle por las amenazas que están recibiendo los vecinos del barrio Los Pumitas desde el lunes al mediodía ¿Por qué hacer esta presentación y perder el tiempo y no estar allá, codo a codo con los vecinos que se sienten amenazados?”.

En ese momento, Fernández la interrumpió con fastidio y le contestó: “No me califiques la tarea... Usted no sabe nada de lo que estamos haciendo nosotros ni a qué venimos”.

🤬❌El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández (@FernandezAnibal), abandonó la conferencia de prensa luego que Micaela Ramirez, periodista de Radio Boing, le hiciera una pregunta sobre la situación del barrio Los Pumitas. pic.twitter.com/Ga6VzhdnhP — Boing 97.3 (@radioboing) March 8, 2023

Tras la acotación del ministro, la periodista aclaró: “No hay presencia de seguridad en el lugar. Es una pregunta por los vecinos que están sufriendo amenazas”.

Entonces, Fernández insistió: “Usted no sabe nada de lo que venimos a hacer nosotros y opina. Eso es lo más malo: opinan los que no saben y cuando no saben dicen cualquier estupidez y entonces la sociedad termina asumiendo que usted pueda llegar a tener razón, cuando le está errando y habla de cualquier cosa”.

Acto seguido, le recriminó a Ramirez: “Ya la vez pasada hicieron exactamente lo mismo y vienen sabe Dios mandados por quién para poder agregar esta situación contestario, agraviante, insulatante. Bueno… quédese tranquilo que la tarea está toda toda preparada para hacerla (sic)”. Inmediatamente después, saludó a los presentes y se retiró.

“Vinimos a llegar al hueso”

Previo al cruce con la periodista, Fernández encabezó un acto en el que puso en operaciones a los nuevos efectivos que refuerzan el Comando Unificado de las Fuerzas Federales, que alcanzó los 1400 agentes. En el evento estuvo acompañado por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; el ministro de Seguridad, Claudio Brilloni; el intendente de Rosario, Pablo Javkin; e integrantes del Poder Judicial.

En línea con el mensaje que ayer dio Alberto Fernández, el ministro de Seguridad calificó la presencia de la Unidad de Información Financiera (UIF) en Rosario como “fundamental” y llamó a “seguir la ruta del dinero para romper una roca que hace daño y por donde camina el tema más difícil”, en referencia al financiamiento del narcotráfico.

“Vinimos a llegar al hueso y cortar con todo lo que sea necesario. No nos vamos a detener un solo segundo. Este no es un acto político, es la vocación de quienes estamos gobernando”, dijo Fernández y agradeció la tarea de fiscales y jueces presentes en el acto.

Más tarde, añadió: “Entiendo de las preocupaciones y necesidades del gobernador y del intendente y no vamos a detenernos hasta encontrar soluciones porque Rosario merece ser vivida”.

Por último, ratificó el acompañamiento del Gobierno nacional a las autoridades de la provincia: “Seguiremos viniendo todas las veces que sea necesario. Los convoco a dar lo mejor de sí”, les dijo Fernández a los efectivos de seguridad.

