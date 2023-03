Pablo Javkin habló sobre los antecedentes del “Salteño”, el presunto asesino del nene en Rosario: “En enero hubo allanamientos”

escuchar

Pablo Javkin, el intendente de la ciudad de Rosario, habló en la tarde de este lunes con María Laura Santillán en LN+ sobre las balaceras que se registraron en la ciudad santafecina en los últimos días, y que dejaron como saldo dos muertos, entre ellos, un niño de 11 años. En referencia al ataque al barrio rosarino en el que murió el menor, y para graficar la impunidad de los grupos que realizan estos ataques, el jefe comunal se refirió al alias “Salteño”, uno de los supuestos autores del crimen del niño, y dijo: “El 31 de enero se allanó su casa. Y después dejaron eso igual”.

En la madrugada del domingo, un grupo de sicarios armados ingresaron en un barrio de la comunidad Qom en Empalme Graneros, y comenzaron a disparar en un lugar donde había niños jugando. Como resultado de esta brutal acción, Máximo Jerez, un niño de 11 años, falleció por el impacto de un tiro en el pecho. Y fueron heridas otras dos niñas.

Pablo Javkin habló sobre los antecedentes del "Salteño", el presunto asesino del nene en Rosario

Esta mañana, familiares del niño fallecido atacaron la vivienda de un hombre acusado de vender drogas, conocido como ‘el Salteño’, considerado como el sospechoso de haber sido quien provocó la muerte del niño.

En referencia a la muerte del menor y al hecho de la reacción de los familiares, Javkin le dijo a Santillán: “Para que se entienda, en la cuadra donde mataron a ese nene, en enero hubo allanamientos, contra un muchacho apodado el Salteño. El 31 de enero. En la madrugada del sábado se dio un hecho que lo involucra y donde terminó falleciendo este chiquito. En este momento, la comunidad está sacándolo de la casa. Pero no es nada que no se sepa: el 31 de enero se allanó. Hace un mes. Y después dejaron eso igual”.

Velatorio de Máximo Jerez, el nene de 11 años que fue baleado en Rosario Marcelo Manera

El intendente hablaba con LN+ desde la escuela N° 6430 Isabel La Católica, en el sur de Rosario, un establecimiento que fue baleado el domingo por la noche, en otro episodio vinculado con los ataques de grupos narcos. En el hecho, falleció un joven de 27 años.

Ante la pregunta de Santillán sobre qué se debe hacer para que estas incursiones violentas paren, el titular municipal respondió, con visible enojo: “¡Tienen que trabajar las fuerzas que están acá! Te estoy contando que ayer a las ocho de la noche balearon una escuela, que está en el cruce de dos avenidas, y nadie los persiguió”.

“Esa avenida está dentro de la zona de la ciudad donde trabaja la (Policía) Federal -continuó Javkin-. Y no solo anoche. Hoy acá yo vine solo. Sin nadie. Vine y no había nada. No había custodia ¿Qué ejército? Que vengan los que tienen que estar. No hay un gendarme acá. ¿Entendés lo que te digo?”.

El frente de la escuela baleada en Rosario Twitter @hernanfunes

“Entiendo. Estás resolo”, le respondió la conductora de LN+. “Muy alevoso”, replicó el jefe comunal. Cuando la periodista le preguntó a qué se refería con ese término, Javkin se explayó: “La inacción. Si no cuidamos una escuela que la balearon el domingo a la noche el lunes a la mañana, ¿qué tengo que entender? Si nosotros queremos una solución de fondo de esto es que los pibes estén en la escuela. Las escuelas son sagradas, los pibes tienen que ser sagrados”.

El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que se encontraba presente en el piso del programa, dio su propia perspectiva sobre lo que debe hacerse para aliviar la crítica situación de Rosario. “Lo que hay que hacer es llevar a las Fuerzas Armadas a las fronteras, que sellen las fronteras y liberar a los gendarmes que están ahí para que estén en los centros urbanos, en las ciudades, en las zonas calientes de la droga. Hay que mandar 5000 gendarmes. Es un tema de decisión”.

Más adelante, cuando Santillán le preguntó a Javkin qué necesitaba para luchar contra la situación dramática que se vive en la ciudad, el funcionario respondió: “Cosas clave. Control en las cárceles. Manden fuerzas de seguridad y haganlás trabajar. En esta ciudad no se fabrican armas ni droga. Nos la meten acá. Frenenla antes de que lleguen acá”.

“Dejame aclarar esto”, pidió el intendente, y añadió: “Tuvimos un evento ayer de miles de personas en una avenida de Rosario. Pacífico. Lleno de gente. Esto sucede en el 10 por ciento del territorio de la ciudad. Esto se resuelve rápido. Yo te marco tres o cuatro puntos de la ciudd donde suceden la mayoría de estos hechos”.

“Y ojo que no es un fenómeno rosarino. Acá se da con una particularidad muy grande, pero se está dando en toda la Argentina”, advirtió, sobre el final, el intendente Javkin.

